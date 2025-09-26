Berg Dániel botránya a II. kerületben: képviselőségéről is lemondatnák a momentumos politikust (VIDEÓ)

Berg Dániel szenvedélybetegségére hivatkozva lemondott alpolgármesteri tisztségéről
Cseh Katalin férje őszintén beszélt alkoholproblémáiról.
A képviselői mandátumáról is lemondatná a Fidesz Berg Dániel momentumos képviselőt. Mint ismert, Berg azért mondott le még júliusban a II. kerületben viselt alpolgármesteri posztjáról, mert erősen ittas állapotban botrányt okozott a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy rendezvényen, ahol több emberrel is kiabált, és hatalmával kérkedett.
Komoly politikai vihart kavart a II. kerületben Berg Dániel alpolgármester májusi viselkedése. Mint ismert: a momentumos politikus erősen ittas állapotban botrányt okozott a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy rendezvényen, ahol több emberrel is kiabált, és hatalmával kérkedett.
Berg Dániel július 29-én Facebook-posztban jelentette be, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. „Nem könnyű szembenézni a saját határainkkal, de meggyőződésem, hogy gyógyulni nem gyengeség, hanem felelősségvállalás. És hiszem azt is, hogy a betegséget nem szégyellni kell, hanem szembenézni vele” – vallott szenvedélybetegségéről a politikus, majd bejegyzését így folytatta: „Ezért úgy döntöttem, Őrsi Gergely polgármester úrral egyeztetve, hogy egészségem érdekében hátralépek, alpolgármesteri tisztségemről lemondok.”
Berg Dániel a II. kerületi képviselő-testület szeptember 25-i szerdai ülésén sem jelent meg.
Gór Csaba, a Fidesz képviselője felszólalásában emlékeztetett, Őrsi Gergely polgármester korábban ígéretet tette arra, hogy tájékoztatja a képviselőket arról, mit csinált pontosan Berg a Marczibányi téren, de ez a mai napig nem történt meg. A képviselő szerint a botrányt szeretné mindenképpen eltussolni a kerületi vezetés. Gór ezt követően az egyéni képviselői mandátumáról is lemondásra szólította fel Berget.
