Berg Dániel botránya a II. kerületben: képviselőségéről is lemondatnák a momentumos politikust (VIDEÓ)

Komoly politikai vihart kavart a II. kerületben Berg Dániel alpolgármester májusi viselkedése. Mint ismert: a momentumos politikus erősen ittas állapotban botrányt okozott a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy rendezvényen, ahol több emberrel is kiabált, és hatalmával kérkedett.

Berg Dánielt képviselői mandátumáról is lemondatnák

Ezért mondott le az alpolgármesterségről Berg

Berg Dániel július 29-én Facebook-posztban jelentette be, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. „Nem könnyű szembenézni a saját határainkkal, de meggyőződésem, hogy gyógyulni nem gyengeség, hanem felelősségvállalás. És hiszem azt is, hogy a betegséget nem szégyellni kell, hanem szembenézni vele” – vallott szenvedélybetegségéről a politikus, majd bejegyzését így folytatta: „Ezért úgy döntöttem, Őrsi Gergely polgármester úrral egyeztetve, hogy egészségem érdekében hátralépek, alpolgármesteri tisztségemről lemondok.”