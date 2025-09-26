Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marczibányi Téri Művelődési Központban Őrsi Gergely Fidesz Berg Dániel

Berg Dániel botránya a II. kerületben: képviselőségéről is lemondatnák a momentumos politikust (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 11:05

A képviselői mandátumáról is lemondatná a Fidesz Berg Dániel momentumos képviselőt. Mint ismert, Berg azért mondott le még júliusban a II. kerületben viselt alpolgármesteri posztjáról, mert erősen ittas állapotban botrányt okozott a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy rendezvényen, ahol több emberrel is kiabált, és hatalmával kérkedett.

2025. szeptember 26. 11:05
null
Kovács András
Kovács András

Komoly politikai vihart kavart a II. kerületben Berg Dániel alpolgármester májusi viselkedése. Mint ismert: a momentumos politikus erősen ittas állapotban botrányt okozott a Marczibányi Téri Művelődési Központban egy rendezvényen, ahol több emberrel is kiabált, és hatalmával kérkedett.

Berg
Berg Dánielt képviselői mandátumáról is lemondatnák

Ezért mondott le az alpolgármesterségről Berg

Berg Dániel július 29-én Facebook-posztban jelentette be, hogy lemond alpolgármesteri tisztségéről. „Nem könnyű szembenézni a saját határainkkal, de meggyőződésem, hogy gyógyulni nem gyengeség, hanem felelősségvállalás. És hiszem azt is, hogy a betegséget nem szégyellni kell, hanem szembenézni vele” – vallott szenvedélybetegségéről a politikus, majd bejegyzését így folytatta: „Ezért úgy döntöttem, Őrsi Gergely polgármester úrral egyeztetve, hogy egészségem érdekében hátralépek, alpolgármesteri tisztségemről lemondok.”

Ezt is ajánljuk a témában

Berg Dániel a II. kerületi képviselő-testület szeptember 25-i szerdai ülésén sem jelent meg. 

Gór Csaba, a Fidesz képviselője felszólalásában emlékeztetett, Őrsi Gergely polgármester korábban ígéretet tette arra, hogy tájékoztatja a képviselőket arról, mit csinált pontosan Berg a Marczibányi téren, de ez a mai napig nem történt meg. A képviselő szerint a botrányt szeretné mindenképpen eltussolni a kerületi vezetés. Gór ezt követően az egyéni képviselői mandátumáról is lemondásra szólította fel Berget. 

Az erről szóló videót alább nézhetik meg: 

 

Nyitókép: Képernyőfotó


 


 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 26. 12:32
ezt a baloldali Ferget sem fogjak buntetni
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. szeptember 26. 12:18
Ez tiszta hülye volt, hogy lemondott... Példát kellett volna vennie L'szarJankóról....ha az marad, akkor ő is dumálhat bárkinek bármi.... még Jankó módra akár fenyegetőzhet is...... A vonatok így is úgy is kisiklanak....mert itt semmi és senlki se számít, csak ámít... kábít, hárít és nem tágít...
Válasz erre
0
0
madre79
2025. szeptember 26. 12:15
Ez a pali a botmixeres hazaáruló férje?
Válasz erre
0
0
Szomszéd
2025. szeptember 26. 12:11
Miért? Még nem mondott le? Jellemző a bolsi-libsi felfogásra.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!