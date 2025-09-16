Ft
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nagy Attila Tibor Magyar Péter Fidesz

Ami megrendítheti a Fideszt

2025. szeptember 16. 17:35

„Régi bűnnek hosszú az árnyéka.”

2025. szeptember 16. 17:35
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Most a Fidesz támad és Magyar Péter védekezik. De augusztus vége előtt inkább Magyar Péter volt a kezdeményező a kórházlátogatásaival, az országjárásaival, az erős közösségi médiás jelenlétével és egyebekkel.

A politika dinamikája tehát változó. Most Magyar Péter van alul, Orbán meg felül. Elbizakodottságra azonban senkinek sincs oka, Orbánéknak sem. Ha igaz a volt gyermekvédelmi vezető állítása, miszerint két magas rangú kormánypolitikusnak szállítottak kiskorúakat, az - túl a cselekmény elfogadhatatlan, büntetőjogi jellegén - politikailag sok kellemetlenséggel fenyeget a kormányerők számára. Ha még ezt valaki bizonyítani is tudja, még kellemetlenebb lehet. Beüthet a »kegyelmi botrány 2.0«...

De beüthet más botrány is, Magyar Péter aligha véletlenül kezdte el gyűjteni még tavaly nyáron a »Digitális Gyóntatószék« projekten keresztül a mostani hatalom elleni bizonyítékokat.... És persze a kormányköröknek is lehetnek még kellemetlen dolgai Magyar Péter ellen. 

Szóval visszajöhet még Magyar Péter a kezdeményezői pozícióba, de el is bukhat. És a kínos bukás elragadhatja a Fideszt is. »Régi bűnnek hosszú az árnyéka.«”

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

mondeos
2025. szeptember 16. 18:17
Erre szokták mondani,hogy beszél erdőt fa nélkül.
Hohokam
2025. szeptember 16. 18:16
Normális értékrendű országban egy Magyar-Tarr-Szendi-Kollár négyesfogat MÁR EDDIG ismert botrányai bőven elég kellett volna hogy legyenek a teljes megsemmisüléshez, vagy a maximum 3 % alá való beeséshez.
olajbányász
2025. szeptember 16. 18:16
Ez a hülye ért valamihez?
tapir32
2025. szeptember 16. 18:15
Nagy Attila Tibor a baloldali nihilista destrukció demagóg képviselője. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Beteges, hogy NAT tapsikol az ilyen "sikerekhez". NAT aljas és a közbeszéd megrontója.
