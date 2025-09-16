„Most a Fidesz támad és Magyar Péter védekezik. De augusztus vége előtt inkább Magyar Péter volt a kezdeményező a kórházlátogatásaival, az országjárásaival, az erős közösségi médiás jelenlétével és egyebekkel.

A politika dinamikája tehát változó. Most Magyar Péter van alul, Orbán meg felül. Elbizakodottságra azonban senkinek sincs oka, Orbánéknak sem. Ha igaz a volt gyermekvédelmi vezető állítása, miszerint két magas rangú kormánypolitikusnak szállítottak kiskorúakat, az - túl a cselekmény elfogadhatatlan, büntetőjogi jellegén - politikailag sok kellemetlenséggel fenyeget a kormányerők számára. Ha még ezt valaki bizonyítani is tudja, még kellemetlenebb lehet. Beüthet a »kegyelmi botrány 2.0«...

De beüthet más botrány is, Magyar Péter aligha véletlenül kezdte el gyűjteni még tavaly nyáron a »Digitális Gyóntatószék« projekten keresztül a mostani hatalom elleni bizonyítékokat.... És persze a kormányköröknek is lehetnek még kellemetlen dolgai Magyar Péter ellen.

Szóval visszajöhet még Magyar Péter a kezdeményezői pozícióba, de el is bukhat. És a kínos bukás elragadhatja a Fideszt is. »Régi bűnnek hosszú az árnyéka.«”