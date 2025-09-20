Öngyilkos lett Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
A hírt a település polgármestere jelentette be.
Elég volt. Nem bánthatjuk tovább egymást. Nem az egymás elleni harc visz előre, hanem az, ha végre észrevesszük: együtt kell élnünk békében, boldogságban, tiszteletben.
„Álljunk meg, mert baj van.
Hódmezővásárhely rendőrkapitánya tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy ember, aki a város biztonságáért dolgozott, nincs többé.
Hetek óta beszélek a gyűlöletbeszéd, a lejáratás és a mocskolódás ellen. Mert mint egy gusztustalan szennyáradat, ellepte a közéletünket, és embereket sodor magával.
Barátságokat, családokat, emberi kapcsolatokat tesz tönkre.
Nem tudhatta, aki lejárató cikket írt róla, mi zajlott a kapitány lelkében. De azt tudnia kellett volna, hogy a szavak képesek pusztítani és aki ír az felelős a soraiért…
Igen! Egy rosszindulatú írás át tud lökni valakit azon a határon, ahol már nincs visszaút.
Ez tény! A toll fegyver, és a verbális bántalmazás fáj…
Nagyon…
Nem hiszem, hogy egyetlen cikk önmagában elpusztíthat mindenkit. De igenis bűn az, ha valaki hazugságokkal, bántásokkal mérgezi a közéletet csak azért, hogy neki legyen igaza.
Ez undorító.
És ha nem állítjuk meg, ez a méreg nemcsak embereket, hanem a nemzetet is megöli.
Ez a véleményem. Lépnünk kell a verbális bántalmazás ellen.
Mély részvétem a családnak és mindazoknak, akiket ez a tragédia érint.”
