gyűlöletbeszéd család biztonság Hódmezővásárhely

Álljunk meg, mert baj van

2025. szeptember 20. 11:59

Elég volt. Nem bánthatjuk tovább egymást. Nem az egymás elleni harc visz előre, hanem az, ha végre észrevesszük: együtt kell élnünk békében, boldogságban, tiszteletben.

2025. szeptember 20. 11:59
null
Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Álljunk meg, mert baj van.

Hódmezővásárhely rendőrkapitánya tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy ember, aki a város biztonságáért dolgozott, nincs többé.

Hetek óta beszélek a gyűlöletbeszéd, a lejáratás és a mocskolódás ellen. Mert mint egy gusztustalan szennyáradat, ellepte a közéletünket, és embereket sodor magával. 

Barátságokat, családokat, emberi kapcsolatokat tesz tönkre.

Nem tudhatta, aki lejárató cikket írt róla, mi zajlott a kapitány lelkében. De azt tudnia kellett volna, hogy a szavak képesek pusztítani és aki ír az felelős a soraiért…

Igen! Egy rosszindulatú írás át tud lökni valakit azon a határon, ahol már nincs visszaút.

Ez tény! A toll fegyver, és a verbális bántalmazás fáj…

Nagyon…

Nem hiszem, hogy egyetlen cikk önmagában elpusztíthat mindenkit. De igenis bűn az, ha valaki hazugságokkal, bántásokkal mérgezi a közéletet csak azért, hogy neki legyen igaza. 

Ez undorító. 

És ha nem állítjuk meg, ez a méreg nemcsak embereket, hanem a nemzetet is megöli.

Elég volt. Nem bánthatjuk tovább egymást. Nem az egymás elleni harc visz előre, hanem az, ha végre észrevesszük: együtt kell élnünk békében, boldogságban, tiszteletben.

Ez a véleményem. Lépnünk kell a verbális bántalmazás ellen. 

Mély részvétem a családnak és mindazoknak, akiket ez a tragédia érint.”

Nyitókép forrása: 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

nyugalom
2025. szeptember 20. 14:50
Ezt ugyebár a szektás messiasnak es bandajanak is megírta?
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. szeptember 20. 14:41
Ócska, mocskos, képmutató, sunyi cigó geci tarjányi benyögi, hogy : nem bánthatjuk többé egymást, majd' az első adandó alkalommal belül a szutykos soroscseléd atv- be és a többi bukott, levitézlett, beltenyésztett, valóságtagadó, Orbán- fóbiás hulladékkal szapulják Orbánt és a választókat! Bazzz', hogy utálom én ezeket a tetves rohadványokat! Egyébként pedig amíg a mocskos, összeférhetetlen, kötekedő cigó Márkizay lesz Hvásárhely polgármestere, addig SEMMIN nem kell meglepődni!
Válasz erre
1
1
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 20. 14:26
A konkrét történet a Lázár János rezidenciája elő tervezett tüntetéssel kezdődött, ami egy jogilag sem elfogadható, magánéleti zaklatásnak minősülő rendezvény. Előre lehetett látni a gyűlöletcunamit, de pont ez is volt a célja, csak az ilyen Tarján elftársak, akik bevállalják a hülyének látszást, ha a politikai érdek ezt kívánja, nem akarnak róla tudomást venni. A rendőrkapitány mégis engedélyezte a megmozdulást, nyilván nem függetlenül attól, hogy a futóbolond Maki, vagyis a főnöke a kezdeményezők között volt, és személyes politikai ellenfelét akarta vele nyomás alá helyezni. Ez egy kicsit (?) már magában foglalja az államhatalmi terrornak megfelelő tényállást, amire egyébként egyre nyíltabban készülődnek a hatalomra kerülésük után. Ehhez képest az a kérdés, hogy egy harmadrangú vidéki város rendőrfőnöke megdugta-e a szeretőjét, abszolút nem bír jelentőséggel, engem például egyáltalán nem is érdekel.
Válasz erre
0
2
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 20. 14:11
Ez a f@sz is rendőr volt? Hülyék szakmája
Válasz erre
0
0
