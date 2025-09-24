Akadozik a szemétszállítás Budapesten, sztrájkolnak a dolgozók

Franciaország megbénult: országos sztrájk és több száz tüntetés Macron megszorításai ellen
A végéhez közeledik az egész országon végigsöprő szakszervezeti erődemonstráció.
A munkavállalók vadsztrájkba kezdtek, a MOHU már tárgyal a szakszervezetekkel.
A MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát – közölte a MOHU Budapest szerdán az MTI-vel.
A cég hangsúlyozza: a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.
„A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés” – írták a korábbi közleményben.
Már folyamatban vannak a tárgyalások, de fennakadásokra kell készülni
A MOHU nem sokkal ezelőtt azt közölte, már egyeztetnek a szakszervezetekkel a vadsztrájk ügyében, a cég a fennakadások miatt elnézést kért. Közben Óbuda-Békásmegyer önkormányzata arra kérte szerdán a III. kerület lakóit, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a MOHU dolgozóinak sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre további tájékoztatásig.
A kerületben jelenleg lomtalanítás zajlik, de a MOHU a sztrájk miatt nem viszi el a kihelyezett hulladékot.
„A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett”. Hozzátették: a MOHU szerda reggel el sem kezdte a lomok elszállítását, ezért Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.
