probléma MOHU Budapest vadsztrájk lomtalanítás szakszervezetek szemét

Akadozik a szemétszállítás Budapesten, sztrájkolnak a dolgozók

2025. szeptember 24. 19:26

A munkavállalók vadsztrájkba kezdtek, a MOHU már tárgyal a szakszervezetekkel.

2025. szeptember 24. 19:26
null

A MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát – közölte a MOHU Budapest szerdán az MTI-vel.

A cég hangsúlyozza: a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a munka törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.

„A MOHU Budapest a jogellenes munkabeszüntetést semmilyen körülmények között nem tartja megfelelő és célravezető eszköznek, és kéri az ebben részt vevő dolgozókat, hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében. A társaság vezetése készen áll arra, hogy jogszerű keretek között egyeztessenek, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a munkavállalókat képviselő két reprezentatív szakszervezet, a HVDSZ2000 és a BKDSZ jelölje meg a konkrét problémákat és meginduljon a munkavégzés” – írták a korábbi közleményben.

Már folyamatban vannak a tárgyalások, de fennakadásokra kell készülni

A MOHU nem sokkal ezelőtt azt közölte, már egyeztetnek a szakszervezetekkel a vadsztrájk ügyében, a cég a fennakadások miatt elnézést kért. Közben Óbuda-Békásmegyer önkormányzata arra kérte szerdán a III. kerület lakóit, hogy az előzetesen meghirdetett lomtalanítás ellenére, a MOHU dolgozóinak sztrájkja miatt ne tegyenek ki hulladékot, lomot a közterületre további tájékoztatásig.

A kerületben jelenleg lomtalanítás zajlik, de a MOHU a sztrájk miatt nem viszi el a kihelyezett hulladékot.

„A cég semmilyen formában nem tájékoztatta sem a lakosságot, sem az önkormányzatot az elszállítás folytatásáról, valamint új ütemezési javaslatot sem tett”. Hozzátették: a MOHU szerda reggel el sem kezdte a lomok elszállítását, ezért Csillaghegyen a közterületen maradt a kihelyezett hulladék.

Nyitókép: MTI/Róka László

polárüveg
2025. szeptember 24. 21:24
Fura ennek a "vadsztrájk"-nak az időzítése. Valahogy azonos intervallumban történt a Hősök téri Tisza-rendezvénnyel, a Ferenciek téri Hadházy-tüntetéssel/provokációval, és az országházbeli Szőlő utcai gyermekotthoni ügy vádaskodásával. Ezek után nehéz azt hinni, hogy nincs tervezett program rendzavarásra, társadalomfelforgatásra, puccsmegágyazásra. Hiszen a demokratikus választásokban nem bízhatnak, mert a magyar szavazók többsége nem akar kormányváltást. Budapestre, a kormányközpontra, a fővárosra összpontosítanak, ahogy ugyanezt korábban Kijevben bemutatták globalista puccsisták.
billysparks
2025. szeptember 24. 21:04
Karigeri kezdett először sztrájkolni. ( Libsiül:- szrtájkolni). Leszereltette a köztéri kukákat.
Toma78
2025. szeptember 24. 20:58
Már látom lelki szemeim el ahogy Karó Gergő és Vitézy Dávidka az éj leple alatt megindul kukákat üríteni miközben Mártha vezeti a kukás kocsit csak, hogy cáfolni tudják, hogy nincs itt baj. Ő nem is ér rá másra csak a jövő évi Pride szervezésére. 🖕
Obsitos Technikus
2025. szeptember 24. 20:11
Pontosabban nem sztrájkolnak,hanem megtagadták a munkát. Nagy különbség.
