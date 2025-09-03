„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A Takács-Kulja vita után leszállóágban, Tarr Zoltán elszólását követően zuhanórepülésbe kezdett a Tisza.
„Nagyon úgy néz ki, hogy a Takács-Kulja vita után leszállóágba, majd Tarr Zoltán elszólását követően zuhanórepülésbe kezdett Tisza és csatolt részei már nem törvényes választásban, hanem egy jó kis színesforradalomban gondolkodnak; amikor is a hazánkban ideiglenesen állomásozó NGO-k, a mögéjük rendelt dollármédia és az ukrán titkosszolgálat segítségével káoszba akarják taszítani az országot, hogy valódi megmérettetés nélkül, erőszakkal vegyék át a hatalmat.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Erre egyre több jel utal. Egy elejtett mondat itt, egy célozgatás ott és már szép csendben épül is a narratíva. Ebbe mintázatba jól illeszkedik, hogy Hadházy, illetve az ellenzék és nem a törvények szabnák meg, hogy érvényes-e egy választási eredmény. Vigyázat, mert a Hadházy és Magyar Péter féléket mozgató erők bármire képesek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila