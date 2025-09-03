Ft
A Tisza csatolt részei már nem törvényes választásban, hanem színesforradalomban gondolkodnak

2025. szeptember 03. 08:11

A Takács-Kulja vita után leszállóágban, Tarr Zoltán elszólását követően zuhanórepülésbe kezdett a Tisza.

2025. szeptember 03. 08:11
Kötter Tamás
Kötter Tamás
Facebook

„Nagyon úgy néz ki, hogy a Takács-Kulja vita után leszállóágba, majd Tarr Zoltán elszólását követően zuhanórepülésbe kezdett Tisza és csatolt részei már nem törvényes választásban, hanem egy jó kis színesforradalomban gondolkodnak; amikor is a hazánkban ideiglenesen állomásozó NGO-k, a mögéjük rendelt dollármédia és az ukrán titkosszolgálat segítségével káoszba akarják taszítani az országot, hogy valódi megmérettetés nélkül, erőszakkal vegyék át a hatalmat.

Erre egyre több jel utal. Egy elejtett mondat itt, egy célozgatás ott és már szép csendben épül is a narratíva. Ebbe mintázatba jól illeszkedik, hogy Hadházy, illetve az ellenzék és nem a törvények szabnák meg, hogy érvényes-e egy választási eredmény. Vigyázat, mert a Hadházy és Magyar Péter féléket mozgató erők bármire képesek.”

„Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában” – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

camelia sinensis
2025. szeptember 03. 10:43
Romániában már eljátszották a választási eredmény megsemmisítését. 2022-ben egész falka kül-és belföldi megfigyelőt küldtek, 2026-ban sztem nem fognak, hanem Fidesz győzelem esetén nyíltan meg fogják támadni a végeredményt. Koholt "titkos szolgálati anyagokkal", "orosz befolyással", stb. A bizottság természetesen melléjük áll, és ezekkel a "kutatási anyagokkal" ágyaznak meg a dolognak.
statiszta
2025. szeptember 03. 09:11
Szinte a kezdettől (2024 nyarától) abban gondolkodnak, akkor kezdődött a narratíva, hogy a Tisza vezet. -ha nem vezet nincs értelem -ha vezetne a narratíva a "majdnem beérte a Fideszt/szoros verseny" lenne Itt a 20% Tiszás hülye hergelése a cél Budapesten. Ehhez jön majd az Antifa, SZBU, meg a brüsszeli sóhivatal.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 03. 08:54
Ezek mindig is a patkányforradalom hvei voltak.
nyugalom
2025. szeptember 03. 08:52
Ez a selyemjogász - Hont után - csak nem az ukkran testverevel fog tamadni Kötcsén?
