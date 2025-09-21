A Szabadság téren is búcsút vettek Charlie Kirktől

„A baloldalnak elfogytak az érvei”

George Spöttle biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy őt is megrázta Charlie Kirk meggyilkolásának híre. „Mint minden normális embert, nem is azt mondom, hogy csak a konzervatívan gondolkodókat, hanem azokat, akik egyszerűen szeretik az embertársaikat, akik elutasítják a gyűlöletet, az erőszakot, azt a fajta gyűlöletet és gyűlöletkeltést, ami jelen pillanatban a baloldalról jön” – fogalmazott. Hozzátette: a baloldalnak elfogytak az érvei.

Arról is beszélt, hogy míg a merénylőnél céltávcsővel felszerelt vadászfegyver volt,

Charlie Kirk fegyverei a szavak, a gondolatok voltak, amik egy demokráciában, így az Amerikai Egyesült Államokban is szabadok.