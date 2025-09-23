A mentelmi joga védheti meg a felelősségre vonástól Magyar Pétert – így áll a bennfentes kereskedelem vádja

Még nincs gyanúsítottja a sajtóhírek szerint Magyar Péter érintettségét felvető, bennfentes kereskedelem miatt indult nyomozásnak – ez derül ki a Magyar Nemzet cikke szerint a legfőbb ügyész Budai Gyulának címzett válaszából.

Az ügyben a miniszteri biztos írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálinthoz, aki azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozó ügyészség vizsgálja a részvényvásárlások körülményeit.

Magyar egyébként csak akkor lehetne gyanúsított, ha a mentelmi jogát felfüggesztené az Európai Parlament.

A Magyar Nemzet azt írja: a legfőbb ügyész hangsúlyozta, a nyomozás feladata a részvényvásárlások körülményeinek tisztázása. Amennyiben Magyar Péterrel szemben felmerül a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek előbb ki kell kérnie őt az Európai Parlamenttől, azután hallgathatják ki gyanúsítottként, hiszen Magyarnak EP-képviselőként mentelmi joga van.

A lap rámutatott,