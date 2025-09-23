Ft
Opus Globál Magyar Péter bennfentes kereskedelem

A mentelmi joga védheti meg a felelősségre vonástól Magyar Pétert – így áll a bennfentes kereskedelem vádja

2025. szeptember 23. 19:20

A gyanú szerint több személy, köztük magyar Péter is bennfentes információk birtokában vásárolt jelentős mennyiségű OPUS Global részvényt.

2025. szeptember 23. 19:20
null

Még nincs gyanúsítottja a sajtóhírek szerint Magyar Péter érintettségét felvető, bennfentes kereskedelem miatt indult nyomozásnak – ez derül ki a Magyar Nemzet cikke szerint a legfőbb ügyész Budai Gyulának címzett válaszából.

Az ügyben a miniszteri biztos írásbeli kérdéssel fordult Nagy Gábor Bálinthoz, aki azt is hangsúlyozta, hogy a nyomozó ügyészség vizsgálja a részvényvásárlások körülményeit. 

Magyar egyébként csak akkor lehetne gyanúsított, ha a mentelmi jogát felfüggesztené az Európai Parlament.

A Magyar Nemzet azt írja: a legfőbb ügyész hangsúlyozta, a nyomozás feladata a részvényvásárlások körülményeinek tisztázása. Amennyiben Magyar Péterrel szemben felmerül a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek előbb ki kell kérnie őt az Európai Parlamenttől, azután hallgathatják ki gyanúsítottként, hiszen Magyarnak EP-képviselőként mentelmi joga van.

A lap rámutatott, 

Magyar Péter mentelmi jogának kiadására azonban kevés az esély, főleg annak fényében, hogy a telefonlopási ügyében is úgy néz ki, az ellenzéki politikus megússza a felelősségre vonást. 

Az EP illetékes szakbizottsága ugyanis kedden meghozta döntését, és nem javasolja, hogy a Tisza Párt elnökének felfüggesszék a mentelmi jogát.

A végső döntés az Európai Parlament kezében van, de elég nyilvánvaló, hogy a többség a szakbizottság javaslata alapján fog szavazni – írja a Magyar Nemzet.

Több tízmillió forintot kaszálhatott Magyar Péter

Az ügyet korábban a Mandiner is részletesen bemutatta.

A gyanú szerint több személy is bennfentes információk birtokában vásárolt jelentős mennyiségű OPUS Global részvényt még 2023 júliusában, épp azelőtt, hogy a cég bejelentette volna: nagyszabású részvény-visszavásárlási akciót indít.

Ennek hírére az árfolyam érthetően megugrott, amivel az időben beszállók óriásit kaszálhattak. A gyanú szerint így tehetett Magyar Péter is, aki azóta a Tisza Párt elnökeként politizál. Magyar a kiszivárgott hangfelvételek alapján minden meglévő részvényét eladta, és több tízmillió forintért vett Opus-papírokat. Ezután jött a cég bejelentése a tőzsdezárást követően, aminek hatására az Opus árfolyama 170 forint környékéről 300 forint fölé emelkedett a következő kereskedési napon. Magyar a hírek szerint ezen a mintegy 75 százalékkal magasabb árfolyamon a következő, július 24-ei kereskedési napon eladta a még alacsony áron megvásárolt részvényeket.

Gyakorlatilag több tízmillió forintot kereshetett a belsős információnak köszönhetően kockázatmentesen.

Magyarra feltételezhetően ezután a tavaly novemberben kiszivárgott hangfelvételt követően terjesztették ki a vizsgálatot, amelynek ténye február közepén derült ki. Azt az MNB már korábban is kommunikálta, hogy a 2023 szeptemberében indult vizsgálatot 2024. november 28-án kiterjesztették további személyekkel szemben. Nem nehéz kitalálni, hogy ekkor kerülhetett Magyar Péter is az eljárásba.

Bár a politikus eleinte folyamatosan tagadott, majd zavaros magyarázkodásba kezdett az ügyben, végül mégis elismerte, hogy ő ellene folyik vizsgálat az ügyben. Ez akkor vált teljesen egyértelművé, amikor idén április 22-én ingerülten kérdőre vonta telefonon keresztül a jegybank egyik munkatársát, miután a vizsgálat keretében kapott egy kérdéssort a felügyeleti szervtől. Erről – nem nevezve nevén az illetőt – közleményt adott ki az MNB is, amire Magyar heves visszatámadással reagált.

Nyitókép: Képernyőfotó/ATV

