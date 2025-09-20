„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
„Mai DPK-gyűlés!
A mai találkozó alapján a Fidesznek sikerült erőt demonstrálnia, hiszen több, mint 10ezer ember vett részt a mai rendezvényen és így is többszörös túljelentkezés volt a hírek szerint.
Ilyen tömeget egyetlen párt sem tud megmozgatni, főleg egy elvileg nyugalmi és nem kampányidőszakban. Ráadásul a résztvevők nyilván csak a legelkötelezettebb támogatók közül kerültek ki, tehát még jelentősebb a mozgósítási eredmény.
Befelé, a résztvevők, a DPK tagok és jobboldali szavazók tágabb köre felé is sikerült ez alapján magabiztosságot és erőfölényt sugározni. Fontos volt a rendezvényen többször hangsúlyozott összetartozás érzése, illetve az olyan érzelmi töltetet adó, értékválasztást erősítő fogalmak is rendszeresen elhangzottak, mint a szeretet, a család, barátság, bajtársiasság.
A Fidesz leszámolt azzal a váddal, hogy nem állnak mellette ismert emberek. Ismert és szakmájukban magasan elismert emberek, szakemberek, sportolók, influenszerek álltak ki egyértelműen a kormánypárt mellett.
A napirenden lévő fontos témák mellett szerintem kiemelkedő volt egy vonal amit először Lázár János kezdett el, majd Orbán Viktor is folytatta, de jelentős vezérfonala volt az egész rendezvénynek.
Lázár János szerint »Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették, Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják.«, Orbán Viktor pedig felidézte és köszönetet mondott azoknak a résztvevőknek, akik már 23 évvel ezelőtt is jelen voltak a Polgári Körök létrehozásánál.
Ez alapján szerintem a mai rendezvény egyik legfőbb üzenete ez volt a kormánypárt részéről: A FIDESZ (NEVÉHEZ MÉLTÓAN) A HŰSÉG, A TISZA PEDIG AZ ÁRULÁS PÁRTJA.”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
