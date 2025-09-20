Ft
Ft
23°C
11°C
Ft
Ft
23°C
11°C
09. 21.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Fidesz Lázár János Orbán Viktor

A mai találkozó alapján a Fidesznek sikerült erőt demonstrálnia

2025. szeptember 20. 21:58

Hiszen több, mint 10ezer ember vett részt a mai rendezvényen és így is többszörös túljelentkezés volt a hírek szerint.

2025. szeptember 20. 21:58
null
Borbély Beáta
Facebook

„Mai DPK-gyűlés!

A mai találkozó alapján a Fidesznek sikerült erőt demonstrálnia, hiszen több, mint 10ezer ember vett részt a mai rendezvényen és így is többszörös túljelentkezés volt a hírek szerint.

Ilyen tömeget egyetlen párt sem tud megmozgatni, főleg egy elvileg nyugalmi és nem kampányidőszakban. Ráadásul a résztvevők nyilván csak a legelkötelezettebb támogatók közül kerültek ki, tehát még jelentősebb a mozgósítási eredmény.

Befelé, a résztvevők, a DPK tagok és jobboldali szavazók tágabb köre felé is sikerült ez alapján magabiztosságot és erőfölényt sugározni. Fontos volt a rendezvényen többször hangsúlyozott összetartozás érzése, illetve az olyan érzelmi töltetet adó, értékválasztást erősítő fogalmak is rendszeresen elhangzottak, mint a szeretet, a család, barátság, bajtársiasság.

A Fidesz leszámolt azzal a váddal, hogy nem állnak mellette ismert emberek. Ismert és szakmájukban magasan elismert emberek, szakemberek, sportolók, influenszerek álltak ki egyértelműen a kormánypárt mellett.

A napirenden lévő fontos témák mellett szerintem kiemelkedő volt egy vonal amit először Lázár János kezdett el, majd Orbán Viktor is folytatta, de jelentős vezérfonala volt az egész rendezvénynek. 
Lázár János szerint »Magyar Péter azokat is elárulta, akik szerették, Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják.«, Orbán Viktor pedig felidézte és köszönetet mondott azoknak a résztvevőknek, akik már 23 évvel ezelőtt is jelen voltak a Polgári Körök létrehozásánál.

Ez alapján szerintem a mai rendezvény egyik legfőbb üzenete ez volt a kormánypárt részéről: A FIDESZ (NEVÉHEZ MÉLTÓAN) A HŰSÉG, A TISZA PEDIG AZ ÁRULÁS PÁRTJA.”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pemahe
2025. szeptember 20. 23:25
Legyen 30 ezer.... (mégis hol van ez a 8.786 000 -hez képest?)
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. szeptember 20. 23:23 Szerkesztve
Ez a nagyképű pálcikaember nem is számított arra, hogy mára, az ember alatti modorával, a büszkén viselt semmirekellőségével, agresszivitásával, mennyire összerántotta a Patrióták táborát. Amíg jelen van a politikai térben, minden áldott nap erősíti, mozgósítja a kormányzópárt szavazóit. Ha meghalljuk a bőgő hangját, már az egy mozgósító erő. :-))) Hajrá , ... most már meg ne álljon !
Válasz erre
0
0
Ekrü123
•••
2025. szeptember 20. 22:33 Szerkesztve
belbuda 2025. szeptember 20. 22:04 "Beácska,láttad mennyien voltak a betiltott pride-on?"- Annak a 60%-a nyugatról ideszalasztott buzi volt...Ahhoz képest nem is volt sok, elég csak mellé tenni egy Békemenet fotóját...Viszont arra tökéletes volt, hogy Magyar Pétert és a Tiszáját áttolja a buzik oldalára. XDDD
Válasz erre
5
0
nyugalom
2025. szeptember 20. 22:21
Pisztoly nélkül!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!