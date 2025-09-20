„Mai DPK-gyűlés!

A mai találkozó alapján a Fidesznek sikerült erőt demonstrálnia, hiszen több, mint 10ezer ember vett részt a mai rendezvényen és így is többszörös túljelentkezés volt a hírek szerint.

Ilyen tömeget egyetlen párt sem tud megmozgatni, főleg egy elvileg nyugalmi és nem kampányidőszakban. Ráadásul a résztvevők nyilván csak a legelkötelezettebb támogatók közül kerültek ki, tehát még jelentősebb a mozgósítási eredmény.

Befelé, a résztvevők, a DPK tagok és jobboldali szavazók tágabb köre felé is sikerült ez alapján magabiztosságot és erőfölényt sugározni. Fontos volt a rendezvényen többször hangsúlyozott összetartozás érzése, illetve az olyan érzelmi töltetet adó, értékválasztást erősítő fogalmak is rendszeresen elhangzottak, mint a szeretet, a család, barátság, bajtársiasság.

A Fidesz leszámolt azzal a váddal, hogy nem állnak mellette ismert emberek. Ismert és szakmájukban magasan elismert emberek, szakemberek, sportolók, influenszerek álltak ki egyértelműen a kormánypárt mellett.