Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Terézváros Soproni Tamás Magyar Államkincstár

A Magyar Államkincstár tette helyre a momentumos Soproni Tamást: téves állításokat terjesztett a polgármester

2025. szeptember 16. 21:07

A politikus szerint a kormány az önkormányzatok pénzével igyekszik csökkenteni az államháztartás hiányát.

2025. szeptember 16. 21:07
null

A Momentum politikusa, Soproni Tamás a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Terézváros önkormányzata kötvényt vásárol: 

Nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk.”

Soproni szerint erre azért volt szükség, mert 

a kormány az önkormányzatok pénzével igyekszik csökkenteni az államháztartás hiányát.

 „Október 1. után az önkormányzatoknak a költségvetési kiadási összegük öt százalékát meghaladó pénzeszközeiket banki számláik helyett az államkincstárnál kell elhelyezni” – írta. 

A Magyar Államkincstár gyorsan reagált a politikus állításaira.

A hivatal kommentben világosan leszögezte: „Az állam semmilyen módon nem vonja el az önkormányzatok pénzét. A változás ugyanis nem érinti az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek a kincstári számlán lévő pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher (tranzakciós díj és jutalék) nélkül.” 

A Kincstár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Államkincstáron keresztül történő államkötvény-vásárlás kedvezőbb feltételeket biztosít: „Ha nem az Államkincstáron keresztül teszi meg, hanem például bankon keresztül, úgy magasabb kezelési költséggel és alacsonyabb kamattal juthat hozzá az állampapírokhoz” – fogalmaztak kommentben. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Soproni Tamás Facebook oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. szeptember 16. 21:27
Soproni vagy teljesen fogalmatlan amit több éves polgármesterség után nem nagyon hiszek, vagy szemérmetlenül hazudik.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 16. 21:15
Soproni Tamás HAZUDIK!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!