A Magyar Államkincstár tette helyre a momentumos Soproni Tamást: téves állításokat terjesztett a polgármester

Terézváros polgármestere szerint a Tisza Párt veszélyezteti a kormányváltást
Az emberek nem arra választanak meg valakit, hogy minden ülésen, bármi történik, mindent ellenezzen – mondta Soproni Tamás.
A politikus szerint a kormány az önkormányzatok pénzével igyekszik csökkenteni az államháztartás hiányát.
A Momentum politikusa, Soproni Tamás a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy Terézváros önkormányzata kötvényt vásárol:
Nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk.”
Soproni szerint erre azért volt szükség, mert
a kormány az önkormányzatok pénzével igyekszik csökkenteni az államháztartás hiányát.
„Október 1. után az önkormányzatoknak a költségvetési kiadási összegük öt százalékát meghaladó pénzeszközeiket banki számláik helyett az államkincstárnál kell elhelyezni” – írta.
A Magyar Államkincstár gyorsan reagált a politikus állításaira.
A hivatal kommentben világosan leszögezte: „Az állam semmilyen módon nem vonja el az önkormányzatok pénzét. A változás ugyanis nem érinti az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek a kincstári számlán lévő pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher (tranzakciós díj és jutalék) nélkül.”
A Kincstár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Államkincstáron keresztül történő államkötvény-vásárlás kedvezőbb feltételeket biztosít: „Ha nem az Államkincstáron keresztül teszi meg, hanem például bankon keresztül, úgy magasabb kezelési költséggel és alacsonyabb kamattal juthat hozzá az állampapírokhoz” – fogalmaztak kommentben.
Ezt is ajánljuk a témában
Az emberek nem arra választanak meg valakit, hogy minden ülésen, bármi történik, mindent ellenezzen – mondta Soproni Tamás.
Nyitókép: Soproni Tamás Facebook oldala