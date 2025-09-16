A Magyar Államkincstár tette helyre a momentumos Soproni Tamást: téves állításokat terjesztett a polgármester

A Magyar Államkincstár gyorsan reagált a politikus állításaira.

A hivatal kommentben világosan leszögezte: „Az állam semmilyen módon nem vonja el az önkormányzatok pénzét. A változás ugyanis nem érinti az önkormányzatok pénzügyi autonómiáját, az önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek a kincstári számlán lévő pénzükkel, adminisztratív vagy pénzügyi többletteher (tranzakciós díj és jutalék) nélkül.”

A Kincstár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Államkincstáron keresztül történő államkötvény-vásárlás kedvezőbb feltételeket biztosít: „Ha nem az Államkincstáron keresztül teszi meg, hanem például bankon keresztül, úgy magasabb kezelési költséggel és alacsonyabb kamattal juthat hozzá az állampapírokhoz” – fogalmaztak kommentben.