09. 11.
csütörtök
A jelenség, ami a szerdai gyilkossághoz vezetett, Magyarországon is jelen van

2025. szeptember 11. 11:11

Miközben az internet Charlie Kirk meggyilkolásával van tele, egy névtelen „rajongónak” sikerült ezt a kommentet elhelyeznie az egyik TikTok videóm alá.

Lipták Tamás
Facebook

„Miközben az internet Charlie Kirk meggyilkolásával van tele, egy névtelen »rajongónak« sikerült ezt a kommentet elhelyeznie az egyik TikTok videóm alá.

Ez nem az első és valószínűleg nem is az utolsó hasonló fenyegetés. Mondhatni megszoktam, hiszen hetente jönnek hasonlók – természetesen minden mentésre kerül. A jelenség tehát, ami a szerdai gyilkossághoz vezetett, Magyarországon is jelen van.”

Forrás: Facebook/L. Tamás Pál újságíró

Horváth Tamás

Facebook

Idézőjel

Kirk sajnálatos halála szolgáljon elrettentő példaként, hogy hova vezet a balliberális médiumok megállás nélküli hergelése

Ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt.

Nyitókép: Facebook/L. Tamás Pál újságíró

pollip
2025. szeptember 11. 12:36
Mentés után megtörtént a feljelentés?
Válasz erre
3
0
karakter-2
•••
2025. szeptember 11. 12:03 Szerkesztve
..Magyarországon is jelen van.." --- Az lehet, de Amerikában van egy kiválasztott kör, aminek szabad licence, hatalma, infrastruktúrája van gyilkolásra. Bárkit, bármikor megölhetnek.
Válasz erre
2
0
nemugatolmerkapol
2025. szeptember 11. 11:56
Ez a 'lógni fogtok' duma amellett, hogy gyáva, még kétélű fegyvernek is bizonyulhat. Valóban lógni fogunk? De ti akkor hogyan fogtok meglógni, ha mondjuk egy 600 ezres békemeneti tömeg (2022) megunja mindezt és úgy dönt, fizikailag is megvédi a kormányát? Hm? Jól visszarappeltek? 😂
Válasz erre
5
1
Búvár Kund
2025. szeptember 11. 11:43
Meg kell állítani az ilyeneket, még akkor is, ha "csak" kommentelnek! Ez is egy verbális agresszió!
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!