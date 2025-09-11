„Ahol gyűlölet és gyilkosság van, ott nincs igazság” – Böjte Csaba megrendülten reagált Charlie Kirk meggyilkolására
A ferences szerzetes őszinte részvétét fejezte ki a meggyilkolt aktivista családjának és hozzátartozóinak.
Miközben az internet Charlie Kirk meggyilkolásával van tele, egy névtelen „rajongónak” sikerült ezt a kommentet elhelyeznie az egyik TikTok videóm alá.
„Miközben az internet Charlie Kirk meggyilkolásával van tele, egy névtelen »rajongónak« sikerült ezt a kommentet elhelyeznie az egyik TikTok videóm alá.
Ez nem az első és valószínűleg nem is az utolsó hasonló fenyegetés. Mondhatni megszoktam, hiszen hetente jönnek hasonlók – természetesen minden mentésre kerül. A jelenség tehát, ami a szerdai gyilkossághoz vezetett, Magyarországon is jelen van.”
Ha nem lenne büntetőjogi következménye, a magyarországi elvtársak is zokszó nélkül megtennék ugyanezt.
