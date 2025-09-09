Ft
Tisza Párt Magyar Péter Jeszenszky Zsolt Kötcse

A francba, nem volt balhé Kötcsén...

2025. szeptember 09. 08:14

Eljött a selejt bosszúja.

2025. szeptember 09. 08:14
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Pesti Srácok

„Világos, hogy ezért szervezte pont oda, pont akkorra az aktuális hergelő buliját. Mert ha sikerül valami jó nagy balhét csinálni, akkor mindenki arról beszél, nem pedig az adóemelési terveiről. Meg úgy egyáltalán: szerette volna jól hazavágni Kötcsét.

Hogy az egész elveszítse a nimbuszát, hogy mindenkinek szar érzései legyenek. Mint amilyenek neki vannak évtizedek óta, amiért mindig csak nőkön (előbb az anyján, aztán a feleségén) keresztül felkapaszkodva (közben persze akit tudott, azt tiporva) jutott bárhova is. Például Kötcsére, ahol korábban az első sorban tapsolt; de valójában őt nem hívták meg. Alanyi jogon sohasem. Csak a feleségét. És ő mint házastárs, ott lehetett vele. Most pedig, gondolta, jól megmutatja. Eljött a selejt bosszúja...(…)

És őszintén szólva, mi is féltünk egy kicsit. Nem az esetleges konfrontációktól; azok az eddigi években is előfordultak. Hibbant aktivisták, ellenzéki propagandisták (bocsánat, kétszer mondtam ugyanazt) minden évben ott zaklatták az érkező vendégeket a bejáratnál.

Hanem attól féltünk, hogy tényleg az egésznek a hangulatát sikerül szétverni, feszültséget teremteni, elvenni a kedvünket az egésztől. És volt is, akikét sikerült: vannak olyan celebek/művészek, akik nem mertek eljönni, mert idén először nyilvános közvetítés volt az eseményről. És féltek, hogy ha meglátják őket, és ne adj’ Isten, nyer a Tisza jövő tavasszal, akkor bukják a bulit. Mármint a szerepléseket. Hát, igazából őket eddig sem kellett volna hívni...

Szóval tényleg volt egy ilyen kis szorongás bennünk, hogy most a szokásosnál is több kellemetlen fráterrel kell majd megküzdenünk a bejutás során. És ehhez képest... Én nem tudom, kivel akart kibaszni a Manöken Istenkirály, de max. saját magával meg a seggnyaló lakájmédiájával sikerült. Mert az utóbbiaknak minden évben sztori volt ebből, videókat lehetett föltenni arról, ahogy odatolják az arcunkba a mikrofont, és felkérdeznek az aktuális toposzokról. És mindig volt valaki, akit sikerült felpöccinteni. És válaszolt valamit, amit aztán lehetett virálisan terjeszteni.

Idén viszont ebből semmi sem jutott nekik. Mert olyan példásan biztosította a rendőrség a helyszínt, olyan kiválóan elválasztották egymástól a Piknikre érkező vendégeket és a messiástapsoló úttörőtáborba odautaztatott aktivistákat, hogy még csak találkozási pont sem volt.”

Nyitókép: Mandiner-grafika

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Obsitos Technikus
2025. szeptember 09. 08:39
El tudom képzelni mit össze cirkuszolt, hogy a felesége vigye el..
maximalista
2025. szeptember 09. 08:38
A Magyar Péter-paradoxon: azt hiszi, alkalmasabb Orbán Viktornál – és ezzel bizonyítja, hogy nem az.
borsos-2
2025. szeptember 09. 08:28
Nem érdemes a pötit minden nap minden hírben felhozni. Ha az őt megillető megvető hallgatás venné körbe, akkor az ország fele azt sem tudná, hogy létezik. Így a legkisebb falu legtájékozatlanabb lakója is ismeri. De minek? Ahogy a momentumra sem szavaztak az emberek, úgy a pötimötire sem szavaznak akkor sem, ha nem mutogatják állandóan, mint egy fekélyes gennyedző sebet.
Héja
2025. szeptember 09. 08:20
M. Péterék pofátlankodni, provokálni akartak. Csekélyke létszámukkal, a kiskakas üres dumájával ez sem jött össze.
