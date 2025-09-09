„Világos, hogy ezért szervezte pont oda, pont akkorra az aktuális hergelő buliját. Mert ha sikerül valami jó nagy balhét csinálni, akkor mindenki arról beszél, nem pedig az adóemelési terveiről. Meg úgy egyáltalán: szerette volna jól hazavágni Kötcsét.

Hogy az egész elveszítse a nimbuszát, hogy mindenkinek szar érzései legyenek. Mint amilyenek neki vannak évtizedek óta, amiért mindig csak nőkön (előbb az anyján, aztán a feleségén) keresztül felkapaszkodva (közben persze akit tudott, azt tiporva) jutott bárhova is. Például Kötcsére, ahol korábban az első sorban tapsolt; de valójában őt nem hívták meg. Alanyi jogon sohasem. Csak a feleségét. És ő mint házastárs, ott lehetett vele. Most pedig, gondolta, jól megmutatja. Eljött a selejt bosszúja...(…)

És őszintén szólva, mi is féltünk egy kicsit. Nem az esetleges konfrontációktól; azok az eddigi években is előfordultak. Hibbant aktivisták, ellenzéki propagandisták (bocsánat, kétszer mondtam ugyanazt) minden évben ott zaklatták az érkező vendégeket a bejáratnál.