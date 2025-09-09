Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről
Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.
Eljött a selejt bosszúja.
„Világos, hogy ezért szervezte pont oda, pont akkorra az aktuális hergelő buliját. Mert ha sikerül valami jó nagy balhét csinálni, akkor mindenki arról beszél, nem pedig az adóemelési terveiről. Meg úgy egyáltalán: szerette volna jól hazavágni Kötcsét.
Hogy az egész elveszítse a nimbuszát, hogy mindenkinek szar érzései legyenek. Mint amilyenek neki vannak évtizedek óta, amiért mindig csak nőkön (előbb az anyján, aztán a feleségén) keresztül felkapaszkodva (közben persze akit tudott, azt tiporva) jutott bárhova is. Például Kötcsére, ahol korábban az első sorban tapsolt; de valójában őt nem hívták meg. Alanyi jogon sohasem. Csak a feleségét. És ő mint házastárs, ott lehetett vele. Most pedig, gondolta, jól megmutatja. Eljött a selejt bosszúja...(…)
És őszintén szólva, mi is féltünk egy kicsit. Nem az esetleges konfrontációktól; azok az eddigi években is előfordultak. Hibbant aktivisták, ellenzéki propagandisták (bocsánat, kétszer mondtam ugyanazt) minden évben ott zaklatták az érkező vendégeket a bejáratnál.
Ezt is ajánljuk a témában
Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.
Hanem attól féltünk, hogy tényleg az egésznek a hangulatát sikerül szétverni, feszültséget teremteni, elvenni a kedvünket az egésztől. És volt is, akikét sikerült: vannak olyan celebek/művészek, akik nem mertek eljönni, mert idén először nyilvános közvetítés volt az eseményről. És féltek, hogy ha meglátják őket, és ne adj’ Isten, nyer a Tisza jövő tavasszal, akkor bukják a bulit. Mármint a szerepléseket. Hát, igazából őket eddig sem kellett volna hívni...
Szóval tényleg volt egy ilyen kis szorongás bennünk, hogy most a szokásosnál is több kellemetlen fráterrel kell majd megküzdenünk a bejutás során. És ehhez képest... Én nem tudom, kivel akart kibaszni a Manöken Istenkirály, de max. saját magával meg a seggnyaló lakájmédiájával sikerült. Mert az utóbbiaknak minden évben sztori volt ebből, videókat lehetett föltenni arról, ahogy odatolják az arcunkba a mikrofont, és felkérdeznek az aktuális toposzokról. És mindig volt valaki, akit sikerült felpöccinteni. És válaszolt valamit, amit aztán lehetett virálisan terjeszteni.
Idén viszont ebből semmi sem jutott nekik. Mert olyan példásan biztosította a rendőrség a helyszínt, olyan kiválóan elválasztották egymástól a Piknikre érkező vendégeket és a messiástapsoló úttörőtáborba odautaztatott aktivistákat, hogy még csak találkozási pont sem volt.”
Nyitókép: Mandiner-grafika