Visszaút a bálterembe: egy magyarabb Európa és egy európaibb Magyarország kiegyezésének lehetőségéről

„El innen, el! A fergeteg vad sós ízét iszod

s száraz torokkal hívod az öt messzi csillagot.

Vihar kell, nem hajófenék és patkány-bódulat,

marjon beléd a fergeteg, de ember légy: szabad!

Hagyd őket, hadd táncoljanak a zúgó ár fölött,

téged a csillag-ámulat az árbochoz kötött.

Hadd ostorozzon szélvihar, szaggassa szégyened,

hogy lám: emberré szült anyád, de társad nem leled.

Hazug a fényes bálterem, az önfeledt öröm,

örvények nyílnak, s itt zuhog a végzet: vízözön

borítja el a táncoló hajót és táncosát,

te élsz, mert álltad a vihart s megláttad a csodát.”

(Békés Gellért OSB: Dél Keresztje alatt – Rendtársaimnak Brazíliában)

Békés Gellért bencés papköltő sorai jutnak eszembe, ha a soproni kilátópontból tekintek 2030-ra. Az Európa hajó alatt haragos az óceán, Magyar­ország pedig még csak nem is a hajófenék látszat­biztonságában táncol. Magyarország, bár oda senki nem hívta, az árbócba kapaszkodva kémleli a haragos vizet, báltermi pozíciója helyett a hajót fenyegető veszélyeken jár az esze, miközben mardossa a fergeteg hajón kívülről és – ezzel nem számolt Gellért atya – belülről. 2022-ben Magyarország még két kézzel fogta az árbócot. 2025-ben azonban, ötévnyi szűnni nem akaró vihar után már azon töpreng, hol volna jobb neki 2030-ban. Visszaereszkedjen dolgavégezetlenül a hajófenékre Szlovénia és Ciprus közé, ahonnan a viharos tenger nem látszik, csak a hitelbe vett sámpányer és a zsíros falatok, reménykedve, hogy a nagyok majd csak kivezetik valahogy a hajót a viharból, mielőtt elfogyna a pezsgő? Vagy maradjon az árbócnál, és a maga szerény erejével dolgozzon azon, hogy a nagyok arrafelé vigyék a hajót, amerre biztonság és béke van?

Lefordítom a képes beszédet szálmagyarra: mi vajon a költségesebb hosszú távon? Együtt élni az Európai Unió nagyjainak rossz döntéseivel a migrációtól az orosz energiáról való leváláson át az Ukrajna jelentette kereszt vállunkra vételéig, vagy megpróbálni szembeszállni e problémákkal, ami a nagyok haragját hozhatja magával? Ezen töpreng ma Magyarország, végső soron ez az alapkérdése annak a választásnak is, amelynek előnyarán ezt az Útravalót kezébe veszi a kedves olvasó.