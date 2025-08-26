Végre megmutatta az igazi arcát Magyar Péter: ezzel a döntésével kegyetlenül megcsapolná a magyarokat

Magyar Péter bejelentette, hogy – Brüsszel kérésének megfelelően – kitiltaná az orosz olajat és gázt Magyarországról. Az intézkedés a magyar családok áram- és gázszámláit a jelenlegi három és félszeresére növelné – közölte a Századvég kedden az MTI-vel.

Azt írták: a rezsiköltségek emelkedése évi több mint fél millió forint extrakiadást jelentene egy átlagos háztartásnak.

A kutatás szerint az orosz energiahordozó kiesése várhatóan kínálati sokkot, árrobbanást, majd magasabb átlagárszintet idézne elő az európai gáz- és villamosenergia-piacon. A drágulás olyan mértékben növelné a rezsicsökkentési program költségvetési forrásigényét, ami a rendszert fenntarthatatlanná tenné, és a magyar családoknak a megemelkedett piaci árakat kellene fizetniük – magyarázták.

A Századvég cikke szerint a lakossági áramszámlák 3,6-szeresükre, a gázszámlák pedig 3,5-szeresükre növekednének.

Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9 906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével ez 59 ezer forintra növekedne, ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene – ismertették.

Emlékeztettek: Brüsszel a REPowerEU csomag keretében végleg kitiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ból.

„A célkitűzés az Európai Bizottság legmagasabb prioritású törekvései közé tartozik: Ursula von der Leyen szerint a közösségnek Ukrajnát – az ország felfegyverzése és gyorsított csatlakozása mellett – az Oroszországból érkező energia teljes megszakításával is támogatnia kell” – áll az elemzésben.

Hozzátették: az intézkedés óriási költségekkel járna, és megosztja a tagállamokat (Magyarország és Szlovákia mellett Franciaország és Belgium is kritikát fogalmazott meg), de Brüsszel mégis ragaszkodik a megvalósításához. Sőt, Ursula von der Leyen az USA-val kötött kereskedelmi megállapodása részeként, az EU nevében, már nagy mennyiségű amerikai LNG beszerzésére is kötelezettséget vállalt – írták.

Döntött Magyar Péter

A Századvég hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter augusztus 20-i beszédében csatlakozott a brüsszeli törekvéshez, amikor bejelentette: kormányra kerülése esetén energiapolitikáját az orosz energiafüggőség megszüntetésére építené.

Az ígéret önállósággal kecsegtet, de valójában nagyobb függéshez és drasztikus áremelkedéshez vezet”

– mutattak rá, hozzátéve: az európai energiapiac elmúlt évei bizonyították, hogy az orosz beszállítók szankcionálása drágább és bizonytalanabb ellátást eredményez. A kínálat mesterséges szűkítésével ugyanis az árak megemelkednek, az eladók piaci ereje megnő, ami újabb (elsősorban amerikai) függési viszonyt teremt – jegyezték meg.

A Századvég úgy fogalmazott: az orosz energia tiltása tévút. Mint írták, a függőséget célszerű inkább diverzifikációval csökkenteni, azaz a lehető legtöbb beszállítónak megteremteni a piacra lépés lehetőségét. A növekvő kínálat javítja a versenyt, ami egyszerre csökkenti az árakat és a függőséget – mutattak rá.