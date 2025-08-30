„Totálisan kiborult The Man a Tisza adóbotrányán, komoly fenyegetőzésbe kezdett
Ott tartunk, hogy Magyar Péter akarja megmondani, mi számít propagandának,
ki hazudik és ki nem, továbbá a neki nem komfortos sajtót lényegében elhallgattatná. Ráadásul, ha jól értjük, az újságírókat még börtönnel is fenyegeti, ami elfogadhatatlan.
De ne tévedjünk:
a messiás korábbi nyilatkozatai alapján a neki tapsoló média sem járna jobban azzal, ha hatalomhoz jutna.
Egészen elképesztő mélységekben csordogál a Tisza, ez még azoknak is intő jel, akik nem szimpatizálnak a jobboldallal.”
Nyitókép: Facebook / Kacsoh Dániel
***
Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó: