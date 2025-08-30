„Totálisan kiborult The Man a Tisza adóbotrányán, komoly fenyegetőzésbe kezdett

Ott tartunk, hogy Magyar Péter akarja megmondani, mi számít propagandának,

ki hazudik és ki nem, továbbá a neki nem komfortos sajtót lényegében elhallgattatná. Ráadásul, ha jól értjük, az újságírókat még börtönnel is fenyegeti, ami elfogadhatatlan.

De ne tévedjünk:

a messiás korábbi nyilatkozatai alapján a neki tapsoló média sem járna jobban azzal, ha hatalomhoz jutna.

Egészen elképesztő mélységekben csordogál a Tisza, ez még azoknak is intő jel, akik nem szimpatizálnak a jobboldallal.”

