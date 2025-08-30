Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
The Man Tisza Magyar Péter sajtó

Totálisan kiborult The Man a Tisza adóbotrányán, komoly fenyegetőzésbe kezdett

2025. augusztus 30. 13:48

A messiás korábbi nyilatkozatai alapján a neki tapsoló média sem járna jobban azzal, ha hatalomhoz jutna.

2025. augusztus 30. 13:48
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Totálisan kiborult The Man a Tisza adóbotrányán, komoly fenyegetőzésbe kezdett

Ott tartunk, hogy Magyar Péter akarja megmondani, mi számít propagandának,

 ki hazudik és ki nem, továbbá a neki nem komfortos sajtót lényegében elhallgattatná. Ráadásul, ha jól értjük, az újságírókat még börtönnel is fenyegeti, ami elfogadhatatlan.

De ne tévedjünk: 

a messiás korábbi nyilatkozatai alapján a neki tapsoló média sem járna jobban azzal, ha hatalomhoz jutna.

Egészen elképesztő mélységekben csordogál a Tisza, ez még azoknak is intő jel, akik nem szimpatizálnak a jobboldallal.”

Nyitókép: Facebook / Kacsoh Dániel

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 30. 14:24
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
antipoloska
2025. augusztus 30. 13:59
itt már csak egy dolog segithet. messiás úr mutasd meg, hogy tudsz a vízen járni.
Válasz erre
0
0
westend
2025. augusztus 30. 13:51
pötike így építi a szeretet-országot. Amíg tart a mentelmi jog :)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!