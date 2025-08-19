Otthon Start Program – ha lakást venne, ezt mindenképp tudnia kell az új 3 százalékos lakáshitelről!

A július 31-én megjelent kormányrendelet szerint az Otthon Start Program elsődleges célja, hogy lehetőséget adjon az első megfelelő saját otthon megvételére. A program ehhez egy legfeljebb 25 éves futamidejű, állami kamattámogatású fix 3 százalékos lakáshitelt biztosít, legfeljebb 50 millió forint értékben. Az igénylők a központi költségvetésből a rendeletben meghatározott feltételekkel

„Magyarország területén lévő, belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont építéséhez, vásárlásához” államilag támogatott hitelprogramban vehetnek részt, és „a kölcsön kamatainak megfizetéséhez – lakáscélú állami támogatásként – kamattámogatást vehetnek igénybe”.

Cikkünkben részletesen bemutatjuk a hitelkonstrukciót, az összes feltételét, és a speciális élethelyzetekre tervezett kiskapuit, valamint azt, hogy milyen ingatlanok vásárlásra lehet az Otthon Start Program keretében kínált 3 százalékos hitelt igénybe venni.

Egyedi élethelyzetekre tervezett, enyhe feltételekkel elérhető a 3 százalékos hitel

Az Otthon Start lakáshitel felvételének feltételei jóval enyhébbek, mint a korábbi állami támogatású lakáscélú hitelek, a CSOK és a CSOK Plusz igénybevételéhez szükséges kritériumok. Az Otthon Start Program keretében 3 százalékos lakáshitel azoknak a magyar állampolgároknak elérhető, akik

az elmúlt 10 évben nem rendelkeztek belterületi lakóingatlanban tulajdonjoggal,

az ilyen ingatlanban tulajdoni hányaduk értékbecslő által megállapított aktuális piaci értéke vagy – eladott ingatlan esetén – az adásvételi szerződésben szereplő vételára nem haladta meg a 15 000 000 forintot.

Olyan belterületi lakóingatlannal rendelkeznek vagy rendelkeztek, amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte,

olyan belterületi lakóingatlannal rendelkeznek vagy rendelkeztek, amely haszonélvezettel terhelten került tulajdonukba, és az érintett lakóingatlanban a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor is ugyanazon haszonélvező lakik.

A kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtását megelőző tíz éven belül egyidejűleg legfeljebb egy belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Az említett kiskapuk és könnyített feltételek oka, hogy

a kormány a rendelet megalkotásakor valós élethelyzeteket figyelembe véve szerette volna elérni, hogy egyetlen olyan csoport sem szoruljon ki a programból, amelynek tagjai jogi értelemben rendelkeznek lakástulajdonnal, a gyakorlatban azonban ez nem oldja meg a lakhatásukat.

Pár példa az ilyen élethelyzetekre:

Két vagy több testvér/rokon örökli egy lakóingatlan akár 50 százalékos tulajdonrészét, ami nem oldja meg mindkettejük lakhatását.

Gyermek (ek) és megözvegyülő szülő örökölnek résztulajdont egy lakóingatlanban, amely adott esetben utóbbi haszonélvezetével terhelt.

Az igénylő lakáscélra alkalmatlan (bontandó vagy bontásra ítélt) ingatlannal rendelkezik.

Elvált pár felerészt tulajdonolt ingatlanának eladásából nem lehet mindkét fél lakhatását biztosítani.

Az igénylő rendelkezett lakóingatlannal, de azt a devizahitel-válság következtében elvesztette.

Felnőttkor küszöbén álló gyermek jövőbeli lakhatását szeretnék a szülők biztosítani.

Ezeket az élethelyzeteket még lehetne sorolni, de látható, hogy az Otthon Start Program 3 százalékos hitelének feltételei okkal enyhébbek mint az eddigi támogatásoké.

Ki igényelheti? – Íme az Otthon Start feltételei!

Bár az Otthon Start elsősorban a fiatalok lakásszerzésének elősegítésére jött létre, a 3 %-os hitel épp az említett élethelyzetek miatt életkori megkötés nélkül mindenki számára igényelhető – természetesen az adott bank megkötései mellett. Van azonban legalább 3 nagyon fontos feltétel, amelynek minden igénylőnek meg kell felelnie. Az Otthon Start Programban az vehet részt, aki

rendelkezik érvényes erkölcsi bizonyítvánnyal, azaz büntetlen előélettel,

legalább két éves TB-jogviszonnyal, illetve

semmilyen köztartozása nincs.

Mivel tervezhetnek az Otthon Start Program hitelének igénylői?

Az Otthon Start Program keretében igényelhető hitel összege legfeljebb 50 millió forint lehet. A hitel kamata maximum 3 százalék lehet. Azért felső korlátot fogalmaz meg a jogalkotó, mert elvileg lehetséges, hogy a bankok az ügyfelekért zajló versenyben egymás alá licitálnak, és ennél kedvezőbb kamat is elérhető lesz. A kölcsön futamideje legfeljebb 25 év lehet. A hitel felvételéhez 10 százalék önerő szükséges. Összehasonlításképp, a piaci hitelek felvételének feltétele általában 20 százalék önerő megléte.

Mit jelent valójában a 3 %-os kamat? Amennyiben a legnagyobb lehetséges összeget, 50 milliót vesz fel az ügyfél, a 25 éves futamidő végére összesen 71 millió forintot kell megfizetnie. Ezzel szemben a jelenlegi kamatkörnyezetben igényelhető 6-7 százalékos kamatozású hitelek igénylői ugyanilyen feltételek mellett akár 85-90 milliót is fizethetnek a teljes futamidő végéig, azaz

az Otthon Start felvételével a piaci hitelekhez képest legalább 14 millió forintot lehet spórolni.

A Bankmonitor és a legtöbb magyarországi bank oldalán már megtalálhatóak az Otthon Start hitel kalkulátorai, ezek segítségével minden érdeklődő kiszámolhatja, a saját igényei szerint tervezett hitel kondícióit. Az Otthon Start hitelt biztosan népszerűvé teszi majd, hogy kombinálható az eddigi családtámogatásokkal, a CSOK-kal, a falusi CSOK-kal és a CSOK Plusszal – már amennyiben az igénylő ezek felvételére jogosult.

Mekkora a törlesztőrészlet? Mennyit kell visszafizetnem az Otthon Start hitel felvétele esetén? Íme a hitelparaméterek!

Az Otthon Start hitel törlesztőrészletét a hitel összegének és futamidejének függvénye, de

amennyiben az ügyfél a legmagasabb elérhető összeget, 50 millió hitelt veszi fel, 25 éves futamidőre, a törlesztőrészlete havonta 237 106 forint lesz.

Az önerővel együtt 55 millió forintért amennyiben a maximális négyzetméterenkénti árral, 1,5 millió forinttal számolunk, egy 36 m2-es lakást lehet vásárolni. Tekintve, hogy a legfrekventáltabb kerületek kivételével még Budapesten is jóval alacsonyabbak az árak (az ingatlan.com adatai szerint a III. kerületben például akár 33 százalékkal alacsonyabb áron, is elérhetőek lakások), ennél azért nagyobb, 50-60 négyzetméteres lakás is elérhető mindössze 5 millió forint önerővel és 50 millió forint hitellel.

Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás havi bérleti díja jelenleg nagyjából 250 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy a bérléssel szemben még a maximális hitelösszeg felvétele esetén is jobban megéri az Otthon Start hitel segítségével lakást venni. Különösen a 35 évesnél fiatalabb munkavállalók járhatnak jól ezzel a konstrukcióval, hiszen idén januártól akár százötvenezer ezer forint lakhatási támogatást kaphatnak, és ezt lakáshitel törlesztésére is fordíthatják.

Az lakásvásárlás persze a pénzügyi előnyök mellett egyéb pozitívumokkal is jár, hiszen míg bérlés esetén a pénz a bérbeadót gazdagítja, az Otthon Start hitel minden egyes törlesztőrészletének befizetése az ingatlantulajdonos vagyonát növeli.

Nem beszélve arról, hogy egy bérleti szerződés felmondható, a saját ingatlannal pedig a tulajdonos rendelkezhet. Olyannyira, hogy az Otthon Start Program hitel segítségével – ellentétben a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel – úgy is vásárolhatunk ingatlant, hogy abba nem mi költözünk be, hanem bérbe adjuk azt. Ez azonban épp a fent említett okokból valószínűleg egyre kevésbé éri majd meg, hiszen a program vélhetően az albérletárak csökkenését fogja eredményezni.

Milyen ingatlanok vásárlására költhető az Otthon Start keretében igényelt lakáshitel?

Az Otthon Start hitellel megvásárolható lakások az alábbi feltételeknek kell megfeleljenek:

A kölcsön felhasználásával megvásárolni vagy építeni kívánt lakás értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 100 000 000 forint,

a kölcsön felhasználásával megvásárolni vagy építeni kívánt egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont értéke vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 150 000 000 forint lehet.

A megvásárolt vagy épített ingatlan négyzetméterenkénti ára vagy bekerülési költsége legfeljebb bruttó 1 500 000 forint lehet.

Otthon vásárlásánál annak vételára legfeljebb 20 százalékkal térhet el a hitelintézet által megállapított forgalmi értéktől.

A vásárlók tájékozódásának megkönnyítése érdekében a legnagyobb magyar ingatlanhirdetési oldal, az ingatlan.com létrehozott egy szűrőt, amelynek segítségével az érdeklődők egy kattintással kiszűrhetik az Otthon Start Program keretében megvásárolható ingatlanokat. Ezt érdemes rendszeresen figyelni, mert az új eladó ingatlanok megjelenése mellett az Otthon Start Program bejelentését követően várható, hogy a korábban meghirdetett, de a program feltételeinek nem megfelelő ingatlanok eladói változtatnak a kínálati áron, hogy beleférjenek.

Nyitókép: Pixabay