Örömhírrel jelentkezett Orbán Viktor: „Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten”

Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!
Fontos taggal bővült az első számú Digitális Polgári Kör.
„Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten” – írta az első számú Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjába Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejelentette: Rákay Philip csatlakozott a Digitális Polgári Körbe, mint annak nagykövete.
A miniszterelnök méltatta Rákay Philipet, mint az offline polgári körök egyik fontos szereplőjét, és örömét fejezte ki, hogy a médiaszakember a digitális honfoglalásban is segíti majd a Polgári Kör munkáját.
