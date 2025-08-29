Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
médiaszakember Digitális Polgári Kör Rákay Philip Orbán Vikor

Örömhírrel jelentkezett Orbán Viktor: „Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten”

2025. augusztus 29. 13:40

Fontos taggal bővült az első számú Digitális Polgári Kör.

2025. augusztus 29. 13:40
null

„Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten” – írta az első számú Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjába Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejelentette: Rákay Philip csatlakozott a Digitális Polgári Körbe, mint annak nagykövete.

A miniszterelnök méltatta Rákay Philipet, mint az offline polgári körök egyik fontos szereplőjét, és örömét fejezte ki, hogy a médiaszakember a digitális honfoglalásban is segíti majd a Polgári Kör munkáját.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

A Tisza politikusai bármikor kaphatóak a hazaárulásra, szuverenitásról való lemondásra

Veletek ellentétben: mi magyar patrióták vagyunk!

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2025. augusztus 29. 14:43
Isten hozta!
Válasz erre
1
0
rejszmano
2025. augusztus 29. 13:49
Ez jó hír, mögént állítja az egész Rotary Club-ot!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!