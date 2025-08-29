Örömhírrel jelentkezett Orbán Viktor: „Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten”

„Egy régi jó barátunk újra a fedélzeten” – írta az első számú Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjába Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejelentette: Rákay Philip csatlakozott a Digitális Polgári Körbe, mint annak nagykövete.

A miniszterelnök méltatta Rákay Philipet, mint az offline polgári körök egyik fontos szereplőjét, és örömét fejezte ki, hogy a médiaszakember a digitális honfoglalásban is segíti majd a Polgári Kör munkáját.