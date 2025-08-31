Orbán Viktort is megihlette Szoboszlai csodagólja, így reagált a mesés találatra

Szoboszlai Dominik hatalmas, 25 méteres bombagóljával nyert a Liverpool a csúcsrangadón! (VIDEÓ)
Szoboszlai először talált be a szezonban, az Arsenal először kapott gólt.
„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta bejegyzésében a kormányfő.
„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi este közzétett rövid, bejegyzésében.
Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett csodagóljával győzte le a tavalyi ezüstérmes Arsenalt a Premier League vasárnap esti csúcsrangadóján. A találat egyébként már felrobbantotta az internetet és rengeteg reakció érkezett rá.
Ezt is ajánljuk a témában
Szoboszlai először talált be a szezonban, az Arsenal először kapott gólt.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala