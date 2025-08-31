Orbán Viktort is megihlette Szoboszlai csodagólja, így reagált a mesés találatra

„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi este közzétett rövid, bejegyzésében.

Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett csodagóljával győzte le a tavalyi ezüstérmes Arsenalt a Premier League vasárnap esti csúcsrangadóján. A találat egyébként már felrobbantotta az internetet és rengeteg reakció érkezett rá.