08. 31.
vasárnap
Kapu Tibor Liverpool Orbán Viktor Szoboszlai Dominik

Orbán Viktort is megihlette Szoboszlai csodagólja, így reagált a mesés találatra

2025. augusztus 31. 20:24

„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta bejegyzésében a kormányfő.

2025. augusztus 31. 20:24
null

„Legközelebb Szoboszlai lövi ki Kapu Tibit!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnapi este közzétett rövid, bejegyzésében.

Ahogy arról beszámoltunk, a címvédő Liverpool Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett csodagóljával győzte le a tavalyi ezüstérmes Arsenalt a Premier League vasárnap esti csúcsrangadóján. A találat egyébként már felrobbantotta az internetet és rengeteg reakció érkezett rá.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

