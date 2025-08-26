Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
alternatíva realitás Tisza Párt Magyar Péter Fidesz ígéret politika

Olvasom Magyar Péter bejegyzéseit és elborzadok – nem emlékszem, hogy valaha lett volna mélyebben a politika

2025. augusztus 26. 10:13

Őszintén örülnék, ha lenne a Fidesszel szemben alternatíva, de ezt látva elmegy a kedvem a kísérletezgetéstől.

2025. augusztus 26. 10:13
null
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
Facebook

„Mint választópolgár olvasom Magyar Péter bejegyzéseit és elborzadok – nem emlékszem, hogy valaha lett volna mélyebben a politika.

Egyrészt leígéri az égről a csillagokat. Olyan, mintha kutyapártos örök életet ígérne, de sajnos ez nem vicc.

Persze, a politikusoknak ez a dolga, hogy bemutassák az utánuk jövő Kánaánt, de azért eddig valami halvány köze volt a realitáshoz az ígéreteknek. Ráadásul egy gazdasági világválság közepén teszi, ami jövőre nem fog megoldódni.

De nézzük el ezt!

Jön a sokkal rosszabb: kommunista időket idéző vagyonelkobzás ígérete – erre még valami hivatalt is fel akar állítani. Ahogy hidegrázásom van a Szuverenitásvédelem hasra ütésszerű kémvádaitól, ennél még rosszabb elképzelni, ahogy rámutatnak Mészáros Lőrincre, elviszik vasban és hetedíziglen kiűzik a házaiból. Láttunk már ilyet.

Persze, a korrupcióval megszerzett vagyonokat jó lenne államosítani, de erre nincs mód, hiszen nyilván volt annyi eszük, hogy törvényesen tették, amit tettek. Így elvenni se lehet törvényesen, csak önkénnyel.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namivan-2
2025. augusztus 26. 11:44
Milyen alternatíva? Gondolom egy rövid cikkben ezt nem lehet kifejteni. De Magyarországon nincs ember aki ki tudná fejteni . Azaz vannak: Gyurcsány, Bajnai, M. Z. Péter, Magyar P. Első kérdés: Ugyanolyan "tiszta" polgárok, mint mi szavazók? Nem. Valójában pénzéhes és hataloméhes kalandorok. Második kérdés: Mit kínálnak? Nem egyforma a kínálat, de terrort, magasabb adókat, és nemzetközi megaláztatást, önfeladást kínálnak, mert a bankárbirodalom ezzel bízta meg őket és ezért pénzeli őket. Harmadik kérdés: Akkor kit képviselnek? Hát, a Cityt. .Ezek az emberek mást, rosszabbat kínálnak. Én nem tekintem őket alternatívának, ezért mondom azt, hogy senki nem tud a FIDESZ -szel szemben alternatívát adni. Egy fontos tudnivaló Skrabski Fruzsina részére: Ha a törvényes lopásra épülő kapitalizmus szabályai szerint jársz el, akkor nem korrupt vagy, ha nem szerencsés a többi 9,6 millió emberrel szemben. Azt pedig már próbáltuk és nem tetszett: létező szocializmus, azaz államkapitalizmus.
Válasz erre
0
0
kata56
2025. augusztus 26. 11:27
Fruzsina meg akar felelni jezsuita gyóntatója lelkivezetésének... Az elég nehéz ügy....politikában meg depláne. Szabadkőműves elvárásoknak megfelelni de közben a jelenlegi Orbán-oldalhoz tartozni...az bizony nem eccerű feladvány.. Talán fel kéne hagyni , legalább egy időre, politikai vonatkozású cikkek írásával. Fruzsina lelki békét nyerne, mi meg semmit nem veszítenénk.
Válasz erre
2
0
titi77
2025. augusztus 26. 11:22
Fruzsikám, panaszkodjál a webernél! az nevezte ki ezt a balfaszt.
Válasz erre
1
0
Perczel Éva
2025. augusztus 26. 10:37
"Őszintén örülnék, ha lenne a Fidesszel szemben alternatíva" Ez most komoly? Akkor őszintén szomorú lesz, ha a kormánypárt kerül újra vezető pozícióba? De fura!
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!