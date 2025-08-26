„Mint választópolgár olvasom Magyar Péter bejegyzéseit és elborzadok – nem emlékszem, hogy valaha lett volna mélyebben a politika.

Egyrészt leígéri az égről a csillagokat. Olyan, mintha kutyapártos örök életet ígérne, de sajnos ez nem vicc.

Persze, a politikusoknak ez a dolga, hogy bemutassák az utánuk jövő Kánaánt, de azért eddig valami halvány köze volt a realitáshoz az ígéreteknek. Ráadásul egy gazdasági világválság közepén teszi, ami jövőre nem fog megoldódni.

De nézzük el ezt!

Jön a sokkal rosszabb: kommunista időket idéző vagyonelkobzás ígérete – erre még valami hivatalt is fel akar állítani. Ahogy hidegrázásom van a Szuverenitásvédelem hasra ütésszerű kémvádaitól, ennél még rosszabb elképzelni, ahogy rámutatnak Mészáros Lőrincre, elviszik vasban és hetedíziglen kiűzik a házaiból. Láttunk már ilyet.

Persze, a korrupcióval megszerzett vagyonokat jó lenne államosítani, de erre nincs mód, hiszen nyilván volt annyi eszük, hogy törvényesen tették, amit tettek. Így elvenni se lehet törvényesen, csak önkénnyel.”

