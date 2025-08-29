Kohán Mátyás: „Ők magyarajkú ukránok, ezért viszik el őket a háborúba, ezért halhatnak meg” (VIDEÓ)

„Biztosan láttátok a dokumentumfilmünket a kárpátaljai kényszersorozásokról és benne Rosinec Mária nénit, akinek a fiát nemcsak elvitték az ukránok a háborúba, de nem is hozták vissza, mert magyar létre az ukránokért kellett meghalnia” – mondta videós bejelentkezésében a Mandiner szerzője.

Kohán Mátyás szerint az ukrán vezetés azt gondolja, „a magyarok az övéik”.

„Hogy ők magyarajkú ukránok. Ezért viszik el őket a háborúba. Ezért halhatnak meg, ezért gondolják, hogy az renden lévő dolog, hogy akaratuk ellenére meghalnak egy másik nemzet háborújában” – fogalmazott.

Kohán Mátyás leszögezte:

Én viszont azt gonoldom, hogy a kárpátaljai magyarok azok magyarok. A mieink és ezért a mi dolgunk az, hogy Rosinec Mária néni azután, hogy egyedül maradt az unokáival, mert meghalt a háborúban a fia, ne maradjon szegénységben.”

Hozzátette:

Ezért indított a Mandiner adománygyűjtést Rosinec Mária és a családja javára.

Kohán Mátyás kiemelte, a Mandiner egy etikus sajtóorgánum, nem öncáluan megy sztoriknak utána, hanem azért is, „hogy a szorikból aztán történjen valami, az emberek bemutatott sorsa javuljon.”

„Buzdítok mindenkit, hogy a kollégáink példáját követve – köztük az enyémet – adományozzatok ti is Rosinec Mária néni életére, jólétére, arra, hogy ne egyszerűen annyi élménye legyen ennek a családnak, hogy ők az ukránokéi, az ukránok markában vannak, azt csinálnak velük az ukránok, amit akarnak, hanem meglegyen számukra az az élmény is, hogy ők a magyarokéi. És hogyha gond van, akkor a magyarok társadalmi összefogása van mögöttük” – fogalmazott a Mandiner szerzője.

Az adománygyűjtésről erre a linkre kattintva minden információt megtalál.