Kohán Mátyás: „Ők magyarajkú ukránok, ezért viszik el őket a háborúba, ezért halhatnak meg” (VIDEÓ)

Az otthon maradottakért: egy nagymama és két árva unoka Kárpátalján – segítsünk együtt!
Szerkesztőségünket megrendítette a család története, ezért a Mandiner adománygyűjtést indít Rosinec Mária és unokái megsegítésére.
Kohán Mátyás szerint felelősséggel tartozunk a kárpátaljai magyarok iránt, ezért a mi dolgunk, hogy Rosinec Mária ne maradjon szegénységben családjával, miután fiát elvesztette a háborúban.
„Biztosan láttátok a dokumentumfilmünket a kárpátaljai kényszersorozásokról és benne Rosinec Mária nénit, akinek a fiát nemcsak elvitték az ukránok a háborúba, de nem is hozták vissza, mert magyar létre az ukránokért kellett meghalnia” – mondta videós bejelentkezésében a Mandiner szerzője.
Kohán Mátyás szerint az ukrán vezetés azt gondolja, „a magyarok az övéik”.
„Hogy ők magyarajkú ukránok. Ezért viszik el őket a háborúba. Ezért halhatnak meg, ezért gondolják, hogy az renden lévő dolog, hogy akaratuk ellenére meghalnak egy másik nemzet háborújában” – fogalmazott.
Kohán Mátyás leszögezte:
Én viszont azt gonoldom, hogy a kárpátaljai magyarok azok magyarok. A mieink és ezért a mi dolgunk az, hogy Rosinec Mária néni azután, hogy egyedül maradt az unokáival, mert meghalt a háborúban a fia, ne maradjon szegénységben.”
Hozzátette:
Ezért indított a Mandiner adománygyűjtést Rosinec Mária és a családja javára.
Kohán Mátyás kiemelte, a Mandiner egy etikus sajtóorgánum, nem öncáluan megy sztoriknak utána, hanem azért is, „hogy a szorikból aztán történjen valami, az emberek bemutatott sorsa javuljon.”
„Buzdítok mindenkit, hogy a kollégáink példáját követve – köztük az enyémet – adományozzatok ti is Rosinec Mária néni életére, jólétére, arra, hogy ne egyszerűen annyi élménye legyen ennek a családnak, hogy ők az ukránokéi, az ukránok markában vannak, azt csinálnak velük az ukránok, amit akarnak, hanem meglegyen számukra az az élmény is, hogy ők a magyarokéi. És hogyha gond van, akkor a magyarok társadalmi összefogása van mögöttük” – fogalmazott a Mandiner szerzője.
Az adománygyűjtésről erre a linkre kattintva minden információt megtalál.
