Zavaros gondolatok, zéró teljesítmény: Karácsony és Magyar ezt simán hozza – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

A szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani
Ehhez nem kell bankreklám.
Az orosz–ukrán háború kitörése óta Magyarország mintegy hárommilliárd köbméter földgázt exportált Ukrajna számára, illetve az elektromosáram-importjuk 45 százalékát is mi biztosítjuk. Ennek fényében érdemes vizsgálni a magyar energiabiztonság elleni ukrán támadásokat! – emeli ki podcast-sorozatának legfrissebb részében ifjabb Lomnici Zoltán.
„Lomnici Válaszol” című műsorában az alkotmányjogász felhívja a figyelmet arra: a Magyarországot – egy EU-tagállamot – ukrán részről érő, többszörös fenyegetéssel kapcsolatban Brüsszel mélyen hallgat, így
felmerülhet a kérdés: az európai vezetés tudja-e vajon, mi a különbség a „tagjelölt” és a „tagállam” között.
Ugyanilyen fontos kérdés ifjabb Lomnici Zoltán szerint, hogy miközben Volodimir Zelenszkijék a magyar energiabiztonságot fenyegetik, Budapest főpolgármestere „csont nélkül hozza”, amit a brüsszeli fősodor elvár tőle: most például ukrán színekbe öltözteti a Lánchidat.
„Zavaros identitáspolitika”, amit Karácsony Gergely, de most már Magyar Péter is folytat: látványpolitizálással vonják el a figyelmet
a „nulla teljesítményről”, amit produkálnak.
Nézői kérdésekre válaszolva ifj. Lomnici Zoltán kifejti azt is, hogy Friedrich Merz hogyan keresi a kiutat a Németországot sújtó gazdasági apátiából, és hogy
miért felesleges a magyar kormányt oroszbarátsággal vádolni
azok után, ahogy Donald Trump fogadta Vlagyimir Putyint Alaszkában.
A teljes videót nézze meg a Kontextus-csatornán:
Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol