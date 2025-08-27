Zavaros gondolatok, zéró teljesítmény: Karácsony és Magyar ezt simán hozza – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

„Lomnici Válaszol” című műsorában az alkotmányjogász felhívja a figyelmet arra: a Magyarországot – egy EU-tagállamot – ukrán részről érő, többszörös fenyegetéssel kapcsolatban Brüsszel mélyen hallgat, így

felmerülhet a kérdés: az európai vezetés tudja-e vajon, mi a különbség a „tagjelölt” és a „tagállam” között.

Ugyanilyen fontos kérdés ifjabb Lomnici Zoltán szerint, hogy miközben Volodimir Zelenszkijék a magyar energiabiztonságot fenyegetik, Budapest főpolgármestere „csont nélkül hozza”, amit a brüsszeli fősodor elvár tőle: most például ukrán színekbe öltözteti a Lánchidat.

„Zavaros identitáspolitika”, amit Karácsony Gergely, de most már Magyar Péter is folytat: látványpolitizálással vonják el a figyelmet

a „nulla teljesítményről”, amit produkálnak.

Nézői kérdésekre válaszolva ifj. Lomnici Zoltán kifejti azt is, hogy Friedrich Merz hogyan keresi a kiutat a Németországot sújtó gazdasági apátiából, és hogy

miért felesleges a magyar kormányt oroszbarátsággal vádolni

azok után, ahogy Donald Trump fogadta Vlagyimir Putyint Alaszkában.

A teljes videót nézze meg a Kontextus-csatornán:

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol