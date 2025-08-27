Ft
Ifj Lomnici Zoltán Magyar Péter Karácsony Gergely

Zavaros gondolatok, zéró teljesítmény: Karácsony és Magyar ezt simán hozza – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 16:01

Az orosz–ukrán háború kitörése óta Magyarország mintegy hárommilliárd köbméter földgázt exportált Ukrajna számára, illetve az elektromosáram-importjuk 45 százalékát is mi biztosítjuk. Ennek fényében érdemes vizsgálni a magyar energiabiztonság elleni ukrán támadásokat! – emeli ki podcast-sorozatának legfrissebb részében ifjabb Lomnici Zoltán.

2025. augusztus 27. 16:01
Lomnici Válaszol
Mandiner
Mandiner

„Lomnici Válaszol” című műsorában az alkotmányjogász felhívja a figyelmet arra: a Magyarországot – egy EU-tagállamot – ukrán részről érő, többszörös fenyegetéssel kapcsolatban Brüsszel mélyen hallgat, így 

felmerülhet a kérdés: az európai vezetés tudja-e vajon, mi a különbség a „tagjelölt” és a „tagállam” között. 

Ugyanilyen fontos kérdés ifjabb Lomnici Zoltán szerint, hogy miközben Volodimir Zelenszkijék a magyar energiabiztonságot fenyegetik, Budapest főpolgármestere „csont nélkül hozza”, amit a brüsszeli fősodor elvár tőle: most például ukrán színekbe öltözteti a Lánchidat. 

„Zavaros identitáspolitika”, amit Karácsony Gergely, de most már Magyar Péter is folytat: látványpolitizálással vonják el a figyelmet

a „nulla teljesítményről”, amit produkálnak.

Nézői kérdésekre válaszolva ifj. Lomnici Zoltán kifejti azt is, hogy Friedrich Merz hogyan keresi a kiutat a Németországot sújtó gazdasági apátiából, és hogy 

miért felesleges a magyar kormányt oroszbarátsággal vádolni 

azok után, ahogy Donald Trump fogadta Vlagyimir Putyint Alaszkában.

A teljes videót nézze meg a Kontextus-csatornán:

Nyitókép: Kontextus/Lomnici Válaszol

 

giraffe
2025. augusztus 27. 18:33
Hol az ötlet? Hol a stáb? Hol egy valódi program?.....Hol a képesség? Eddig csak gyűlöletet hallottam, bosszút, megfélemlítést, illetve olyan ígéreteket, amelyek 8 elemi matek ismeret mellett sem mennek át a "legalább lehetséges" rostáján. Szóval, oké, más akar az ország egy része, mint ami most van, és jobbat akar mindenki. Akkor elő a farbával !! Kik azok az emberek és mi a képességük, tudásuk, tapasztalatuk és eredményük, ami alapján helyet kérnek az első sorban? Mit akarnak megvalósítani és azt hogyan (álmodozni mindenki tud, mi a pontos cél az egyes területeken, milyen eszközzel és hogyan kívánják elérni?) A változás klassz dolog, pláne ha a végén jó az eredmény, de mint tudjuk, mindig bontással kezdődik. Ahhoz nem kell képesség, se tudás, hogy eddig a fázisig elvigyen bárki egy változást. Engem az érdekel, ki és mit és hogyan fog építeni. 9,6M ember pénztárcájának kockáztatásával ne elvekkel meg lózungokkal jöjjenek.
nemmondom-3
2025. augusztus 27. 17:24
A nem kért "msn" nevű aljas lap a magyar nép ellensége. Miért hagyjuk?
vamonos-4
2025. augusztus 27. 17:20
Senki sem versenyezhet a miniszterelnok ur teljesitmenyevel
mamika2
2025. augusztus 27. 17:02
buta fidnyákok azt se tudják mi az a repülőgép... elhisznek már mindent ..nagyon buták vagytok kevesebb m1 ..ennyikeee áradás
