Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Washington Magyarország Ukrajna Magyar Péter Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Egyesült Államok

Fény derült a nagy titokra: ezért nem ment el Orbán Viktor Washingtonba

2025. augusztus 28. 20:50

Ennek nagyon nem fog örülni Magyar Péter.

2025. augusztus 28. 20:50
null

„A washingtoni EU–Trump–Zelenszkij találkozó után Magyar Péter közösségi médiában közzétett, és a 444-en rögtön mindenféle kontextus nélkül közzé is tett közleményében bejegyzésben úgy fogalmazott: »egy békeharcos hiányzott nagyon tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg.« A gúnyos megjegyzés célja nyilván a figyelemfelkeltés volt, platform arra, hogy Orbán Viktort komolytalannak tüntesse fel és a nyaralásáról is megemlékezzen. A részvétel vagy távolmaradás azonban sokkal inkább van kapcsolatban a nemzetközi tárgyalások helyzetével, egyes szereplők lobbizásával” – állapította meg a Faktum tényellenőrző portál.

A magyar miniszterelnök következetesen a tárgyalásos rendezést hangsúlyozó békepárti álláspontot képviseli, amely eltér a brüsszeli megközelítéstől,

amely inkább a katonai nyomás fokozásában látja a megoldás kulcsát, amit Orbán szintén nem támogat, így furcsán festett volna a »tettrekészek« erődemonstrációján. A magyar miniszterelnök békeelképzelései inkább Trumpéhoz állnak közel, az amerikai elnök viszont nem vitte magával szárnysegédként semmilyen más ország vezetőjét” – mutatott rá a Faktum.

Magyar Péter igazi célja

„Magyar Péter nyilatkozata erősen ironikus felhanggal bír, amely inkább politikai üzenetet közvetít, mintsem tényszerű külpolitikai értékelést ad.

A washingtoni találkozó összetett diplomáciai kereteit teljes egészében mellőzi, helyette leegyszerűsített állítással igyekszik hatni, amely könnyen értelmezhető a hazai közönség számára.

Így a kijelentés sokkal inkább a belpolitikai viták dinamikájába illeszkedik, ahol a hangsúly Orbán Viktor külpolitikai tekintélyének megkérdőjelezésén van, semmint a nemzetközi folyamatok árnyalt bemutatásán. Fontos ugyanakkor, hogy a miniszterelnök békepárti álláspontja nem egyetlen eseményhez kapcsolódik, hanem hosszabb ideje következetesen jelen van a nemzetközi térben, ami tartósan biztosítja annak politikai súlyát. A valódi helyzetet sokkal találóbban és a kellő szakmai éleslátással Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, volt nagykövet foglalta össze a heti tv adásában: Orbán Viktor nem akart elmenni erre a találkozóra, és helyesen gondolja így” – szögezte le a tényellenőrző portál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herden100
2025. augusztus 28. 20:55
origo.hu/nagyvilag/2025/08/bayraktar-dron-uzem-bombazas
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!