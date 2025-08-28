Fény derült a nagy titokra: ezért nem ment el Orbán Viktor Washingtonba

„A washingtoni EU–Trump–Zelenszkij találkozó után Magyar Péter közösségi médiában közzétett, és a 444-en rögtön mindenféle kontextus nélkül közzé is tett közleményében bejegyzésben úgy fogalmazott: »egy békeharcos hiányzott nagyon tegnap az asztaltól. De hát ő éppen nyaral. Vagy csak nem hívták meg.« A gúnyos megjegyzés célja nyilván a figyelemfelkeltés volt, platform arra, hogy Orbán Viktort komolytalannak tüntesse fel és a nyaralásáról is megemlékezzen. A részvétel vagy távolmaradás azonban sokkal inkább van kapcsolatban a nemzetközi tárgyalások helyzetével, egyes szereplők lobbizásával” – állapította meg a Faktum tényellenőrző portál.

A magyar miniszterelnök következetesen a tárgyalásos rendezést hangsúlyozó békepárti álláspontot képviseli, amely eltér a brüsszeli megközelítéstől,

amely inkább a katonai nyomás fokozásában látja a megoldás kulcsát, amit Orbán szintén nem támogat, így furcsán festett volna a »tettrekészek« erődemonstrációján. A magyar miniszterelnök békeelképzelései inkább Trumpéhoz állnak közel, az amerikai elnök viszont nem vitte magával szárnysegédként semmilyen más ország vezetőjét” – mutatott rá a Faktum.

Magyar Péter igazi célja

„Magyar Péter nyilatkozata erősen ironikus felhanggal bír, amely inkább politikai üzenetet közvetít, mintsem tényszerű külpolitikai értékelést ad.

A washingtoni találkozó összetett diplomáciai kereteit teljes egészében mellőzi, helyette leegyszerűsített állítással igyekszik hatni, amely könnyen értelmezhető a hazai közönség számára.

Így a kijelentés sokkal inkább a belpolitikai viták dinamikájába illeszkedik, ahol a hangsúly Orbán Viktor külpolitikai tekintélyének megkérdőjelezésén van, semmint a nemzetközi folyamatok árnyalt bemutatásán. Fontos ugyanakkor, hogy a miniszterelnök békepárti álláspontja nem egyetlen eseményhez kapcsolódik, hanem hosszabb ideje következetesen jelen van a nemzetközi térben, ami tartósan biztosítja annak politikai súlyát. A valódi helyzetet sokkal találóbban és a kellő szakmai éleslátással Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, volt nagykövet foglalta össze a heti tv adásában: Orbán Viktor nem akart elmenni erre a találkozóra, és helyesen gondolja így” – szögezte le a tényellenőrző portál.