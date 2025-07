Tiszta erőből beleszállt a Tiszába a baloldal korábbi sztárja – Magyar Péter a padlón, muszáj lesz rászámolni

Aki látta a KlikkTv Mandiner által is szemlézett interjúját Békesi Lászlóval, az egykori MSZMP-s, majd MSZP-s pénzügyi korifeussal, az meghökkenhetett, hogy a politikus úgy felöklelte Magyar Pétert, mint ahogy a valódi bikák teszik a Pamplonában rendezett bikafuttatáson. Ott a futók, most pedig Magyar Péter kockáztatta testi épségét, mert Békesi öklelésétől kék-zöld foltból maradhatott a testén jó néhány.

Hogy a nyilatkozatnak komoly súlya lehet a baloldalon, azt mi sem bizonyítja jobban, mint éppen az, hogy

az ellenzéki média egyáltalán nem kapkodott a szövegért, a Nyugati fényen kívül eddig senki nem közölte le.

A Nyugati Fény viszont szó szerint, ami azt jelentheti, hogy Dobrevéken kívül az összes ellenzéki politikus és médium Magyar Péternek szurkol, és így nyilván ezt az esetet is szívesen elhallgatják.

Előrebocsátom, sosem volt jó véleményem az SZDSZ-közeli Békesiről, különösen azóta, hogy némelyek szerint az ő programja fontos szerepet játszott abban, hogy az SZDSZ 1994-ben koalícióra lépett a szocialistákkal. És lelke koloratúrája a nemzeti érdekek szempontjából azóta sem változhatott, továbbra is a sötét benne a jellemző szín, mert az interjúban maga is hangot ad annak, hogy bukjon a kormány. Mint mondja: „félreértés ne essék, nem azokról a tömegekről beszélek, akik teljes joggal kiábrándultak a rendszerből, és minden áron, bármibe kerüljön is, rendszerváltást akarnak; őket megértem, egyetértek, magam is így gondolom.”

Az interjút tehát valószínűleg inkább azért adta, hogy erősítse Gyurcsány és az óbaloldal kátyuban rekedt szekerét,

hogy a mostani, zérushoz közelítő helyzetből kilábaljanak, s legalább néhány emberrel képviseltethessék magukat a parlamentben 2026-tól.

Olyan szempontból viszont a jobboldal számára is nagyon fontos a Békesi-interjú, hogy fehéren-feketén kiderül belőle: nemcsak a nemzeti politikusok, médiumok állítanak válóságidegen dolgokat Magyar Péterről, hanem

egy virtigli baloldali expolitikus is így látja a fickót. A Tisza elnökét egyenesen politikai kalandornak nevezte,

aki az elégedetlenséget akarja felhasználni ahhoz, hogy olyan pozícióhoz jusson, amelyet elveszített, és aminek haszonélvezője volt Varga Judit férjeként, Orbán támogatójaként. Békesi kijelentette: „Semmi okom nincs arra, hogy bízzam benne, ellenkezőleg, kifejezetten veszélyesnek tartom az ő fellépését.”

Békesi a beszélgetés során kitért Magyar Péter azon ígéretére, miszerint ha átveszik a kormányzást, azonnal megszerzi azt a 8000 milliárd forintot, amelyet egyelőre az úgynevezett jogállami feltételek teljesítésének hiányában az Európai Unió blokkol.

„Ha komolyan végiggondoljuk, akkor ebből szinte semmi sem igaz” – jegyezte meg.

Tényszerűen közölte: a 8000 milliárdból több mint 4100 milliárd forint a jogállami feltételek teljesítéséhez van kötve. Ha ők győznek, akkor az új kormány 2026 harmadik negyedévében lép hivatalba. Ahhoz, hogy a sarkalatos törvényeket módosítani lehessen, még egy hónapjuk sem lesz, mert 2026 harmadik negyedévében lezárulnak azok a programok, amelyeket az Európai Unió még ebben a költségvetésben támogat. „Tehát 4100 milliárdot semmiképpen nem tudnak megszerezni Magyar Péterék, még ha csodákat művelnek, akkor sem” – mondta.

Aláhúzta: a másik, közel 4000 milliárd megszerzésére is minimális esélyük van.

Felidézte Magyar Péter nagykanizsai kongresszuson tett kijelentését, miszerint az államadósság Orbán oligarcháit terheli majd, mert az ellopott pénz visszaszerzéséből fogják finanszírozni. Békesi szerint „ennél veszélyesebb, populistább szöveg a világon nincs!” Ugyanis, ha egy kormány feltételhez, ígérethez, labilis pénzhez köti az államadósság finanszírozását, az lényegében a fizetésképtelenség burkolt beismerése, ami borzasztó következményekkel jár.

Ugyanilyen rémisztő Békesi szerint, hogy terveik szerint az ötmilliárdnál nagyobb vagyonnal rendelkezőket súlyosan megadóztatják.

Ráadásul hogy a vagyont vagy a vagyon jövedelmét fogják megadóztatni, és ha igen, akkor milyen mértékben, arról egy árva szó sincs.

További teljesíthetetlen ígéretek is elhangzottak. Például az, hogy további 400 milliárdot kapnak a nyugdíjasok, és lesz 14. havi nyugdíj. Magyar Péter a gyógyszerek teljes áfamentességéről is beszélt, és a jelenlegi kedvezményes lineáris 15 százalékos személyi jövedelemadó esetleges 9 százalékra való csökkentésétől.

„Borzalmas ötletek!” – húzta alá Békesi.

„Néha sötétség is lakozik az emberben, és van, hogy az győz" – mondja Alexandra Bracken amerikai írónő. Annyival egészíteném ezt ki, hogy

Magyar Péter esetében a sötétség szinte mindig győz.

