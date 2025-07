„Elmondom, miért is nehéz kenyér ez, ugyanakkor miért szép dolog, ha az ember végül megtalálja a maga közönségét. Tegnap éjjel született meg Gyula nevű fideszes kommentelőnk hozzászólása, ma reggel találtam reá, melyben az úr dühösen fölkérdez, hogy ugye »40 ezüstdénárért« (?!) lettem hirtelen kormányellenes a Showder Klubban (?!), és bár azt hittem, hogy nem ő nem veszi észre (de, Gyuszi bácsi, a te éles szemed és éles elméd előtt semmi nem titok), ő rögtön rájött, hogy én, a »gerincsétült« (sic!) ezt azért csinálom, mert KÜLÖNBEN KIRÚG AZ RTL

Nyilván olyan apróságokkal ezeket a nagy megfejtéseket nem tudod árnyalni, hogy például sose voltam a Showder Klubban (most épp odavaló anyagom se lenne), és az RTL-en se nagyon. Az mindig bosszantóbb emberi silányság, hogy az idevezényelt tiszás kommentelő is látja Gyulát, és akár érti is, hogy hát szükségszerűen bonyolultabb az álláspontom, mint amit meg ő üvölt ide, ha egy fideszesnek meg eminnen van gondja – de ettől még ugyanúgy beírja, amivel irányba rakták.

Na, és ha mindezek mögött találok értelmes embereket, akik sem ez, sem az, vagy épp akár tudnak is választani, de eközben rám is kíváncsiak, az a siker, ők a releváns közönség. Szó se róla, a Gyulák meg a tiszás kamuprofilok közé nem olyan szívesen szúrják be a saját mondandójukat, de időről-időre azért jelét adják, hogy léteznek. És miattuk érdemes, a razziázó tiszások, a videót el se indító, a szöveget el se olvasó, egyetlen posztot görgetni se hajlandó mindenoldali hülyék nélkül meglennék – persze ők, a szólásszabadság nagyobb dicsőségére pont azért jönnek, hogy én ne legyek. De.”

Nyitókép forrása: Nicholas Gurewitch YouTube-oldala

***