Politikai hadjárat a Budapest Pride álcájával: bemutatjuk a Magyarországot támadó globalista hálózatot

Felvonul a globalista politikai hálózat

Az Ursula von der Leyen bizottsági elnök által Magyarországra küldött 72 EP-képviselőből álló delegáció vezetője Nicolae Ștefănuță, akit a román lapok az égbe magasztaltak kiállásáért és Karácsony Gergellyel tartott közös sajtótájékoztatójáért. A Von der Pfizer (az sms-ben intézett vakcinabeszerzés után) kommandó másik prominens alakja Hadja Lahbib, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa volt. Az algériai származású egykori belga külügyminiszter korábban 14 iráni tisztviselőnek – köztük Alireza Zakani keményvonalas iszlamistának és teheráni főpolgármesternek – intézett vízumot a brüsszeli városfejlesztési konferenciára.

Lahbib mellett szintén Belgiumból érkezett Elio Di Rupo korábbi miniszterelnök is, akinek a nevéhez több botrány fűződik. Az 1990-es években a Dutroux-ügy kapcsán azzal gyanúsították, hogy része volt egy pedofil hálózatnak, ám bizonyíték hiányában felmentették. A politikus 20 évvel később ismét kereszttűzbe került, amikor a Mons-declaration botrányban is felmerült a neve, melyben belga politikusokat vádoltak meg adócsalással.

Ugyancsak részt vett a Pride-on Ernest Urtasun, Spanyolország kulturális minisztere, aki 2023-ban kritizálta a spanyol bíróságok ítéletét egy csoportos nemi erőszak ügyében (La Manada-ügy), ami heves vitákat váltott ki, mivel egyesek szerint a megnyilvánulása befolyásolhatja a független bíráskodást.

De Budapesten vonult Michael O’Flaherty, az Európa Tanács Emberi Jogokért felelős biztosa, akit elvbarátai korábban azért kritizáltak, mert nem állt ki „elég határozottan a lengyel és magyar kormány LMBTQ-ellenes intézkedéseivel szemben”. Úgy tűnik most nem mindent megtett, hogy elkerülje a hasonló megszólásokat.

Nem maradhatott, ki az EU Alapjogi Ügynökségének igazgatója, Sirpa Rautio sem, akinek a vezetése alatt rendszeres kritikák érik a szervezetet, mert az erősen baloldali-liberális előítélettel vizsgálja a tagállamok emberi jogi helyzetét.

A fentiek mellett természetesen Karácsony Gergely kollégái is megjelentek: Femke Halsema (Amszterdam) és Philippe Close (Brüsszel) főpolgármesterek, akiket a közbiztonság romlása és az iszlamizmus terjedése miatt ér folyamatos kritika. Reméljük Karácsony nem tőlük akar tanácsokat kérni a budapesti állapotok javításához…

A politikusokon kívül természetesen megjelentek a mindig rendkívül haladó nyugati nagykövetségek is, melyek szintén támogatásukról biztosították a felvonulókat. Az különösen vicces, hogy olyan országok diplomáciai képviseletei csatlakoztak a nyilatkozathoz, melyben kiállnak „a szóbeli és fizikai erőszakkal szembeni védelem mellett”, ahol a rendőrség rendszeresen rommá veri a kormány vagy az illegális migráció ellen békésen tüntető őshonos lakosságot, például Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. Emellett valahogy a listára került Koszovó is, ahol a homoszexuálisok nem adhatnak vért, és egy 2015-ös felmérés szerint a helyi LMBTQXYZ+ emberek 81 százaléka számolt be verbális, míg 29 százalékuk fizikai erőszakról a 90 százalékban muszlim lakosság részéről.

A rendezvény csúcspontját azonban Greta Thunberg palesztinpárti aktivista megjelenése jelentette, aki a Hamász terrorszervezet jelképével, úgynevezett keffiyeh kendővel a nyakában jelentkezett be a Deák Ferenc térről, hogy elmondja szerinte

nem a szerelemről, hanem politikai provokációról szól a Pride".

Soros kitartottjai, egyesüljetek!

Úgy tűnik, hogy túl sok Sorosista NGO-nak maradt pénze a magyar fővárosban agitálni a USAID bezárása után, mivel a résztvevő álcivil szervezetek teljes felsorolása szétfeszítené cikkünk kereteit, így a leglényegesebbekre koncentrálunk.

A Pride hivatalos oldala szerint jelen volt A szlovákiai LGBT+ szülők és barátok szövetsége, mely számos Soros György által támogatott NGO-tól kap pénzt és többek között a kassai Pride szervezésében is részt vesz.

Itt voltak a Citizens Take Over Europe (CTOE) Soros-pénzből működő ernyőszervezet aktivistái is. Az NGO többek között azért kampányol Brüsszelben, hogy minden uniós állampolgárnak jogában álljon szavazni és jelöltként indulni az európai és helyi önkormányzati választásokon, függetlenül attól, hogy az EU mely tagállamában él.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a 2026-os választásra Magyarországra csődíthetnének több százezer vagy akár milliónyi baloldali szavazót annak érdekében, hogy befolyásolják a választás eredményét.

Hasonló célokért dolgozik a European Alternatives nevű NGO is, amely „transznacionális demokráciát” és „progresszív értékeket” promótál. A szervezet természetesen támogatja a nemzetállamok felszámolását, az Európai Egyesült Államok létrehozását és az illegális migrációt is. Működési költségeiket főként Európai Uniós támogatásokból és az Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSF) kapott pénzből fedezik.

A „munkásmozgalmi” erők is képviseltették magukat az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) képében. A kommunista-szocialista alapon nyugvó szervezet mára új elnyomott osztályokat talált, így a munkások képviselete helyett migráció-párti, gender-ideológiai és klímapánik-kampányokat tol. Működési költségeinek fedezését és számtalan vezetőjének kistafírozását EU-s támogatásból oldják meg.

A következő résztvevőnk a Freie Ungarische Botschaft, vagyis a „Szabad Magyar Nagykövetség” nevű Soros szervezet, mely baloldali, liberális aktivisták által működtetett ellenzéki csoport, amely a magyar kormány ellen kampányol. Nevükkel ellentétben nem képviselik a magyar nemzet érdekeit, ehelyett a teljes globalista pakkot támogatják (genderideológia, illegális migráció, háború). Ilyen nemes célokat mi más is támogathatna, mint a Soros-hálózat kifizetőhelye, a Nyílt Társadalom Alapítvány. Emellett partnereik között találunk több ismer magyarországi Soros NGO-t, mint az Utcajogászt és a Magyar Helsinki Bizottságot.

A Pride tüntetés kiemelt résztvevője volt az ILGA-Europe (Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transznemű és Interszex Egyesület) radikális LMBTQ-lobbicsoport. Az ILGA agresszíven propagálja a gender-ideológiát és a homoszexuális jogokat Európa-szerte, a nemzeti szuverenitás és hagyományos értékek rovására. Pénzügyi támogatását – meglepő módon – az Amnesty International-tól, a Nyílt Társadalom Alapítványtól és az Európai Uniótól kapja. Iskolai programjaikkal és pedagógiai irányelveikkel már óvodás kortól próbálják befolyásolni a gyerekeket a nemi identitásukkal kapcsolatban. Akaratuknak pedig pereskedéssel és politikai nyomsásgyakorlással igyekeznek érvényt szerezni olyan országokban is, ahol ez ellenállásba ütközik.

Míg a "toleranciát" hirdetik, addig a hagyományos értékeket vallókat (pl. keresztények, konzervatív családokat) rendszeresen „bigottnak” vagy „gyűlöletkeltőnek” bélyegzik.

Az ILGA-Europe ernyője alatt működik a szintén résztvevő GayLine. LT, mely Litvániában működik, de célja a gender-ideológia és a LMBTQ-jogok terjesztése és az illegális migráció propagálása Kelet-Közép-Európában. Portfóliójuk központi eleme a gyermekek szexuális „felvilágosítása” általános iskola alsó tagozatától kezdve. Honlapjukat az Egyesült Államok vilniusi nagykövetsége működteti – Trumpnak még van dolga…

Szintén az ILGA-féle bandához tartozik a – rendkívül megnyerő nevű, BME rakparton ukrán zászlót lóbáló – Munich Kyiv Queer Sorosista NGO. Ez a radikális gender-aktivista csoport, amely Ukrajnában és Németországban működik, az LMBTQ+ jogok és a gender-ideológia exportját erőlteti Kelet-Európába, különösen a háború sújtotta Ukrajnában. Finanszírozásáról az ILGA-Europe, az Amnesty International, és az Open Society-alapítványok gondoskodnak.

Kedvenc taktikájuk, hogy Ukrajna háborús helyzetét felhasználva próbálják előmozdítani a gender-agendát iskolákban.

A Pride-on részt vett külföldi befolyásoló-szervezetek sorában az utolsó, ámbár korántsem elhanyagolható a No Peace Without Justice (Nincs béke igazság nélkül) radikális olasz-amerikai NGO. A szervezet fedősztorija szerint az emberi jogok védelme és a demokratikus politikai folyamatok előmozdítása érdekében dolgozik. Valójában egy vérbeli külföldi ügynökszervezettel van dolgunk, mely USAID (értsd: CIA) pénzből végez befolyásolást harmadik világbeli országokban, Európában pedig kampányol az illegális migráció és a gender-ideológia mellett. További támogatói között van az Európai Unió, a Nyílt Társadalom Alapítványok és az ENSZ vonatkozó szervei is.

Felvonultak a helyi erők is

A Pride mögött felsorakozott nemzetközi hálózat áttekintése után lássuk a Soros-hálózat magyar felvonulóit, kezdjük a főszervezővel: a Szivárvány Misszió Alapítvány. Az álcivil NGO saját megfogalmazása szerint „egy feminista és anti-rasszista szemlélettel működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer (LMBTQ) szervezet.” Támogatóik között szerepel az Amnesty International, a Magyar Helsinki Bizottság, a Társaság a Szabadságjogokért és a CEU is. Weboldalukról mára elrejtették ezen partnereket, de az internet nem felejt.

Hogy is hagyhatta volna ki a tüntetést a legnagyobb magyarországi LMBTQ-lobbiszervezet a Háttér Társaság, melynek célja többek között „az LMBTQI emberek szükségleteit figyelembe vevő jogrendszer, közszolgáltatások és társadalmi hozzáállás kialakítása révén”.

Számos támogatójuk között olyan szervezeteket találunk, mint a Nyitott Társadalom Alapítvány a Soroséhoz hasonló Tides Alapítvány, az ErasmusPlusz program, az ILGA Europe, az amerikai LMBTQ-szervezet, a GLSEN, a Magnet Bank, a Wolters Kluwer jogi szakkiadó, az IKEA, az Erste Stiftung, a Human Rights Campaign Foundation (a róla szóló Wikipédia-szócikk szerint „a legnagyobb LMBTQ politikai lobbiszervezet az Egyesült Államokban”), az RTL és a Rosa Luxemburg Stiftung is.

A Pride szervezéshez hozzájárult a Magyar LMBT Szövetség is, mely legfontosabb feladata más NGO-k tevékenységének koordinációja. Emellett önálló programokat is szervez, például képzéseket tart tanároknak, segítő szakembereknek és HR-munkatársaknak, érzékenyítő foglalkozásokat szervez iskolákban és munkahelyeken, valamint kampányokat indít az LMBTQI témák nyílt megvitatásának ösztönzésére.

A Soros-hálózat működését és az NGO-k összefonódását jól illusztrálja Hanzli Péter, a szövetség ügyvivő testületi tagjának karrierje. Hanzli a Szimpozion Egyesület (mely szintén felvonult) alapítója, 2005 és 2010 között a „Melegség és megismerés” iskolai program, 2007 és 2016 között a Pride szervezője, továbbá 2011 és 2016 között a Háttér Társaság ügyvivője volt.

A Soros-hálózat részletezett ügynökei mellett a vonulók között volt: a Motiváció Műhely, az a Hang, az Artemisszó Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Közélet Iskolája, a Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ+ Pszichológiai Szekció, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Színfogó Egyesület, a Szimpozion Egyesület és a Tanítanék Mozgalom is.

Természetesen a finanszírozók sem maradhattak ki az általuk fizetett buliból, így megjelent az Amnesty International Magyarország, a Transparency International Magyarország is.

A nemzetközi hálózat mozgósításából jól látszik, hogy Budapest Pride (és az összes többi Pride rendezvény is) nem egy ártatlan felvonulás – mögötte szisztematikus politikai hadjárat húzódik. Európai uniós politikusok, gyermekkorúakra irányuló indoktrinációs programok és Soros-pénzekkel kitömött NGO-k együtt próbálják megdönteni a hagyományos értékeket és a normalitást. Miközben a toleranciát és az emberi jogokat hangoztatják, valójában a gyermekek indoktrinációja és a nemzetállamok felszámolása a céljuk.