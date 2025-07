„Ha nincs a politikai cirkusz, amit újabban rendezni szokott, sosem jut eszembe, hogy egy sort írjak róla. Először akkor kaptam fel a fejemet, amikor kiábrándult az amerikaiakból, amiért Trumpot választották meg, jóllehet ő az, aki »18-szor járt Amerikában«, tehát tökéletesen ismeri azt a világot, egészen másképp szavazott volna. Vagyis, az ő tálalásában neki, az Ózdról közénk csöppent valóságshow hősnek, nagyobb rálátása van az USÁ-ra, mint azoknak, akik nem 18-szor jártak ott, hanem 30-40-50-60 éve folyamatosan ott élnek.

Lényegében tehát lehülyézett 77 302 580 amerikai választópolgárt, akiknél ő egyedül okosabb. Szép példa a túl gyorsan túl magasra emelkedett egyszerű ember önhittségére és a valóságérzékelés teljes elveszítésére. (Láttunk ilyet másoknál is.)

Ezek után nem meglepő, hogy a magyar társadalomról, a kormányról, a demokráciáról, diktatúráról is olyan magabiztos és megkérdőjelezhetetlen ismeretekkel rendelkezik, hogy – bár nagy ravaszul egy kitalált ország neve mögé rejti – gyakorlatilag tolvajokként ábrázolja a hatalmon lévőket. Kár, hogy miközben olyan elítélően énekel a csurranó-cseppenő pénzecskékről, nem teszi hozzá, hogy bizony neki is remekül tejel ez az egész felhajtás. A propagandisták a Tónitól együtt nem kapnak annyit, mint az ózdi rapper az RTL-től. Miután a kormányközeli TV2-től felnyalta a nagy dohányt, most váltott.