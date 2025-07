Megkérdezték Azahriah szponzorait az előadó botrányos kijelentéséről – ez lett belőle

A Magyar Nemzet rámutat,

a Soproni sörmárka, amelyet a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. gyárt, feltűnik mind az előadó koncertplakátján, mind a filmplakátján.

A Soproni honlapján a megadott kapcsolati e-mail-cím is heinekenes, így ezt a vállalatot keresték meg kérdéseikkel.

Ők egy rövid választ küldtek, melyben azt írták, hogy a Heineken Hungária soha nem állt szponzori kapcsolatban Azahriah-val. Mivel a plakátokon feltüntetett Soproni márka a Heinekenhez tartozik, megkértük a vállalatot, hogy tisztázza ezt az összefüggést, de cikkük megjelenéséig nem válaszoltak.

Az előadóról szóló film plakátján tűnt fel a Yettel, az Opel és a MasterCard is a szponzorok között.

A Magyar Nemzet mindegyik vállalatot megkereste, de csupán az Opel ügyfélszolgálatáról kaptak egy automatikus választ, miszerint minden ügyfél fontos nekik, és amint a megfelelő információ rendelkezésükre áll, azonnal elküldik a válaszukat.

Szintén üzleti kapcsolat áll fenn a Tisza cipő márka és Azahriah között,

a vállalat honlapjának tanúsága szerint még most is lehet vásárolni az előadó logójával ellátott tréningfelsőt és mezt, meglehetősen borsos áron. A lap nekik is elküldte kérdéseit, ám egyelőre ők sem reagáltak.

Szintén megkeresték Baukó Attila menedzsmentjét, a Supermanagement nevű céget,

amely olyan baloldali-liberális beállítottságú zenekarokat is menedzsel, mint a Fekete Giorgio nevével fémjelzett Carson Coma, Fluor vagy a Wellhello. Eddig a Supermanagement sem méltatta a lapot arra, hogy a kérdéseire válaszoljon.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szerdán érdekes poszttal jelentkezett be Baukó Attila, azaz Azahriah. A Puskás Arénát tavaly háromszor is megtöltő énekes egy Instagram-sztoriban azt írta:

Gyönyörűen süt a Nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók.

Azahriah később tompított a véleményén, és sajátos módját választotta a bocsánatkérésnek, amikor így fogalmazott: „bánom, hogy olyan embereket minősítettem, akik nem szándékosan az ország leépítéséhez akartak asszisztálni. Szimplán hittek egy évtizednyi hazugságban. Elnézést kérek azoktól, akiket »véglénynek« neveztem, ígérem, hogy a továbbiakban meghagyom ezt Bayer Zsoltnak.”