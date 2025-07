Magyar Péter nyaralása alatt sem bír leállni: a Mandiner YouTube-csatornáján kommentel

Az elmúlt napokban többször is bekerült a hírekbe, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke éppen a nyaralását tölti. Korábban például ezzel indokolta, hogy nem vesz részt a budapesti Pride-on, de ahogy már megszokhattuk, önmagáról is megosztott egy videót.

Ám nagyon úgy tűnik, hiába a hamisíthatatlan nyári időjárás, Magyar még ilyenkor sem tud meglenni a Mandiner nélkül.

Minden jel szerint ugyanis még nyaralása közben is portálunk YouTube-csatornája foglalkoztatja.

Ahhoz a videónkhoz fűzött röhögő fejes emojikat, amelyben kollégáink a Fidelitas szabadegyetemen jártak és arról kérdezték a fiatalokat, mi vesz rá egy huszonévest évest arra, hogy a kormánypártok támogatója legyen.

A pártelnök nyaral, a párt bomlik

Pedig, ha már unja a nyaralást, akkor lenne más amivel foglalkozhatna a pártelnök.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, minden jel szerint bomlásnak indult a Tisza Párt Varga Judit nyilatkozata után. Mint ismert, a Tisza Párt pénteken közölte, fővárosi frakcióvezetőjük, Ordas Eszter lemond a tisztségéről, és július 15-ével a közgyűlési mandátumát is visszaadja.

Bár Ordas Eszter tagadja, hogy Magyar Péternek bármi köze is lenne a távozásához, Deák Dániel politikai elemző arról írt, az elmúlt hetekben több forrásból is eljutott hozzá, hogy a Tisza fővárosi frakcióvezetője panaszkodott Magyar Péter agresszív stílusára. Hozzátette: Ordas Eszter döntésében bizonyára közrejátszott Varga Judit csütörtöki interjúra is, amelynek kapcsán „tudatosult benne, valóban egy olyan agresszív ember a főnöke, amilyennek Varga Judit is leírta”.