Orbán Viktor új programot hirdetett a fiataloknak, és megjegyezte a Tisza Párt nemcsak „apad, hanem bomlik is”

A miniszterelnök szombat reggel a Harcosok Klubja nevű közösségi platformján jelentkezett be, ahol új otthonteremtési és felújítási programokat jelentett be, és üzent a Tisza Pártnak is.

Orbán Viktor közölte: végleges formát öltött a 3 százalékos, fix kamatozású Otthon Start Program, amely a kormány céljai szerint megkönnyíti a lakásvásárlást a fiatalok és a „hosszabb ideje fiatalok” számára. A programot a miniszterelnök az első Fidesz-kormány által 2000-ben bevezetett otthonteremtési támogatáshoz hasonlította, amit – mint írta – a szocialisták később eltöröltek, és „devizahitelbe kergették az országot”.

A kormányfő hozzátette: már dolgoznak egy új lakásfelújítási programon is, amely „százezreknek nyújt majd segítséget”, és amelyet szeptemberig szeretnének véglegesíteni.

Bejegyzésében Orbán kitért a Tisza Párt belső feszültségeire is. Úgy fogalmazott: „a Tisza már nemcsak apad, hanem bomlik is”, utalva Ordas Eszter fővárosi frakcióvezető lemondására, amely egy nappal Varga Judit nyilatkozata után történt. „Nincsenek véletlenek. Ami sok, az sok, és az igazság mindig kiderül” – jegyezte meg, majd azzal zárta üzenetét:„Harcolunk az igazságért. Harcolj a hazugság ellen!”