Kocsis Máté durván beleszállt Magyar Péterbe: „Téged nagyon megütött a volt feleséged szereplése”

A frakcióvezető arra is rámutatott, hogy Magyar most az aszállyal próbálja elterelni a figyelmet, e közben azt nem említi meg, hogy az ingyen víz ellen szavazott. „Kár is a gőzért, mindenki Juditról beszél” – jegyezte meg.

Kocsis rámutatott, hogy Magyar Péter „gyűlöli”, amikor a volt felesége megszólal, mert amit mond, „az a nyers valóság”. „A gyerekeid anyja beszél rólad, aki a legjobban ismer.

Olyankor te nem a népszerűnek hitt politikus leszel, The Man, hanem csak egy bántalmazó férj, egy pénzéhes kitartott”

– szögezte le.

„Judit klasszisokkal nagyobb tehetség”

A politikus ezután arra kérte a Tisza-vezért, hogy ne nevettesse ki magát azzal, hogy „Rogán küldte oda a propagandasajtót”, azért, hogy eltereljék a figyelmet a tárgyalásról. „Juditot a 444, a 24, a Telex kérdezte. Mind a te szolgasajtód” – szögezte le. Majd hozzátette, „csípték, szúrták, harapták Juditot, hiénaként eredtek a nyomába, neked akartak segíteni.

De Judit ebből is jobban jött ki, mint te, a náluk megíratott propaganda cikkekből”

– hangsúlyozta Kocsis.

„Judit egy napja tematizálja a közbeszédet, amitől megőrülsz. Klasszisokkal nagyobb tehetség, mint amilyen te valaha leszel, ez az, amit a barátaitok mindig is tudtak. Neki nem kell egy platóról üvöltöznie, fenyegetőznie, hogy figyeljenek rá” – olvasható a bejegyzésben.

„Ő nem kezdett el népdalokat kornyikálni az agresszívan kérdező újságíróknak, hanem válaszolt. És lemosott téged pár perc alatt. Csak mérföldekkel kulloghatsz utána. Emlékszel? Ezért gyűlölted meg”.

Kocsis Máté arra is kitért, hogy Magyar Péter tegnap óta folyamatosan gyártja a volt igazságügyi miniszterről a gyalázkodó, sértő tartalmakat „a netes pincsijeivel”. „Újra átgázolsz rajta. Nem tehetségből, hanem erőszakosan, sunyin. Ez vagy te”.

„Láthatod, hogy apadtok”

A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében arról is írt, hogy reméli, Varga Judit hamarosan megszólal a Magyar által emlegetett 2019-es Képmásnak adott interjú hátteréről is. „Vagyunk néhányan, akik ismerjük. Kívánom, hogy omoljon le az a várad is” – vetített előre egy lehetséges forgatókönyvet.

Kocsis összegzésként arról is írt, hogy kezd mindegy lenni, mit mond Magyar, hogyan terel, vagy kit, milyen aljas vádakkal sároz.

Láthatod a valódi, és nem manipulált közvélemény-kutatásokból, hogy apadtok.

Csak van valaki, aki meg meri ezt neked mutatni egy zárt szobában, nem?” – tette fel a kérdést a nagyobbik kormánypárt vezetője.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI