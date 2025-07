Keselyűként támadt Varga Juditra az ellenzéki média – ám valamivel nem számoltak

„Varga Juditnak igaza van. Ezt ő is tudja, én is tudom, Magyar Péter is tudja. A nőknek nemcsak a fizikai, de a pszichikai bántalmazása is elfogadhatatlan. Hosszú éveken át szolidáris voltam és ma is az vagyok Varga Judittal” – fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Köszönjük Judit! És igen: milyen ember az ilyen?”

– jegyezte meg Bayer Zsolt publicista.

„Mindenben, hangsúlyozom mindenben százszor tehetségesebb Varga Judit, mint a volt férje, Magyar Péter. Egy okos férfit nem feszélyez egy okos nő, nem irigy, nem féltékeny, sőt. Ellenben, aki egész életében követelte a rivaldafényt, 24 órában fotóztatja magát és magának tetszeleg, ott nagy a baj és nem szabad, hogy bárki komolyan vegye. A Tisza nem politikai párt, hanem egy »önpárt«, semmi köze a haza szolgálatához. Egy árnyékban álló férfi saját magáról alkotott álma” – fejtette ki Juhász Hajnalka KDNP-s országgyűlési képviselő.