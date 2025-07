A HVG továbbra is adja a pontokat a „Magyar Péter nevű képződménynek” Varga Judittal szemben

Mesterkélten meglepett hangvételben állapítja meg a HVG, hogy „Hirtelen mindenki Varga Judittal van a Fideszben”.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, csütörtökön hallgatta meg tanúként Varga Juditot a bíróság a Völner-Schadl-ügyben, amely után a volt igazságügyi minisztert több ellenzéki médium is faggatni kezdte. A beszélgetésben szóba került többek között az a hangfelvétel is, amit Magyar Péter titokban készített a három gyermeke anyjáról, és amivel – mint kiderült – 14 hónapon át zsarolta őt.

Minden ezzel kapcsolatos kérdésre csak akkor fogok válaszolni önöknek, ha legalább három héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen;

aki, amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, és bejelenti, hogy el akar válni, akkor ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja – és mialatt felváltva könyörög sírva és terrorizálja, hogy nem válhatsz el –, és elkezdi zsarolni” – fogalmazott ennek kapcsán Varga Judit.