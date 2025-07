Orbán Viktor: Romba döntené a magyar családok megélhetését, ha megvalósulna a Zelenszkij-terv! (VIDEÓ)

Az alföldi területeket meg kell menteni, mert ott van lehetőség a nagyszabású öntözésre.

Csökkenteni kell az aszály okozta terheket, most is folyamatos a munka, hogy legyen víz – tette hozzá. Vannak jó szakembereink, és vannak jó terveink. Orbán Viktor közölte, hogy a kalászosok esetében nincsen probléma, mert azokat már nagyrészt betakarították.

A baj a kukorica és a napraforgó esetében van, mert ott kellene eső.

A brüsszeli emberek és a budai tiszás úrigyerekek buborékban élnek, ezért nem képesek felmérni annak a következményeit, ha a gazdáknak piaci árat kellene fizetnie az öntözésért – mondta a kormányfő.

Erről már döntöttek a magyarok

Orbán Viktor a Prideról azt mondta, ő magára figyel ebben az ügyben, és azt hitte, hogy ez az ügy le van zárva. Azt gondolta a kormányfő, hogy ez a veszély elmúlt. Nyugaton általános tapasztalat, hogy az érzékenyítés erőteljesen zajlik.

Azt hittem 2022-ben a magyarok megvédték magukat ezzel szemben, mivel 3,7 millió ember nemet mondott erre, míg 190 ezren támogatták.

Az ellenzék úgy döntöttek, hogy ők egyesülnek a Pride témája mentén – mondta a kormányfő. Engem Pride ügyben semmi sem rendíthet meg, mert 3,7 millióan nemet mondtak, de akik elmentek demonstrálni, azoknak is megvan a maga joga a demonstráláshoz, ezért nem érdemes ezzel foglalkozni. Bár be van tiltva, mégis arról beszélt egy demonstráló, hogy ő már óvodás korban is érzékenyítene, erről a veszélyről beszélni kell, és nem szabad engedni – mondta a kormányfő.

A kormányfő az új otthonteremtési programról azt mondta, hogy 3 százalékos fix kamatozású, maximum 50 milliós hitelt ajánlanak 10 százalékos önerővel az önálló ingatlannal nem rendelkezők számára. Felhívta a figyelme, hogy a 40 év alattiak 40 százalékának van csak saját lakása – tette hozzá. Szólt a többi megvalósult programról is, így a GYES és a GYED adóemntességéről, a családi adókedvezmény emeléséről, amelyek hatása augusztustól lesz látható.