Dobrev Klára rettenetesen megijedhetett Takács Pétertől: perrel és retorzióval fenyegetőzik, de az államtitkár egyetlen állítását sem tudta cáfolni

Ez az állítás hazugság. Soha nem is találkoztam vele, és soha nem is volt olyan pozícióm, ahol ilyen ügyekről dönthettem volna

– írta Dobrev, aki szerint ez nem más, mint „rágalmazás, amire jogi úton fogok válaszolni”.

A politikus továbbá közölte, hogy megteszi a feljelentést, majd – tények és bizonyítékok híján – személyeskedésbe hajló kritizálással vágott vissza Takács Péternek: „Én erről az emberről nem sokat hallottam az ATV-s vitája előtt, mert maradandót nem alkotott. Hacsak nem tekintjük maradandónak az egészségügy szétverését.”

Dobrev ezután még bevetette a szokásos mantrát: a kormánypártok szerinte hazugságokkal próbálják elterelni a figyelmet a valós problémákról. „Ezt csinálják 2010 óta, hazudnak, rágalmaznak, de dolgozni nem tudnak” – tette hozzá.

A politikus végül úgy fogalmazott: „Mi nem hátrálunk meg. Továbbra is dolgozunk azon, hogy kormányváltás után újra felépítsünk egy működő, emberközpontú, igazságos egészségügyi rendszert. A hazugságokra pedig igazsággal fogunk válaszolni. A bíróságon is. A nyilvánosság előtt is. Minden egyes alkalommal.”

Dobrev Klára tehát hosszasan ecsetelte az általa tervezett retorziókat, Takács Péter állításainak érdemi, tényszerű cáfolatáról azonban elfeledkezett.

Írását azzal zárta:

Takács úrral életemben először fogok találkozni, a bíróság megfelelő hely lesz erre.

A szóban forgó kijelentések az alábbi videónkban hangzottak el:

