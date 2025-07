Ne menjen tankolni, míg ezt nem olvasta: nagy változások előtt állnak az üzemanyagárak

A forint erősödése és a világpiaci olajárak mérséklődése miatt hónapok óta nem látott alacsony árak jelentek meg a hazai benzinkutakon. Az elemzők szerint, ha nem történik újabb geopolitikai feszültség vagy vámháborús fordulat, a benzin és a gázolaj ára tartósan 600 forint alatt maradhat – derül ki a Magyar Ásványolaj Szövetség és az Index beszámolójából.

A Brent olaj ára júniusban ismét 67 dollár alá süllyedt, a magyar fizetőeszköz pedig érdemben erősödött a dollárral szemben, ez pedig közvetlenül csökkenti az importált üzemanyagok árát.

A kedvező tendencia mögött a piaci túlkínálat, a közel-keleti geopolitikai feszültségek enyhülése és a világgazdasági lassulás állhat. Az OPEC+ termelésnövelése biztosítja a stabil kínálatot, miközben a globális kereslet – különösen a tengeri és légi szállítás terén – visszafogottabbá vált.

A magyarországi kutakon a benzin átlagára július elején literenként 7 forinttal csökkent, így 590 forint alá süllyedt, míg a dízel ára is közelít ehhez a szinthez. A nyári hónapokra vonatkozó kilátások szerint nem várható érdemi drágulás, sőt – a szezonális hatások miatt – előfordulhat, hogy a benzin újra drágább lesz a gázolajnál, ahogy az korábban is jellemző volt.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek: a világpiaci árak volatilitása továbbra is kockázatot jelent, ám jelenleg az ellátás stabil, a régiós finomítókban pedig nincs jelentős karbantartási leállás.

A portál arról számolt be, hogy a szezonális hatások miatt előfordulhat, hogy augusztus végére a benzin ismét drágább lesz a dízelnél – hasonlóan ahhoz, ahogy ez májusban is történt. Ez természetes mozgás, amely a nyári utazási időszakhoz kapcsolódik. Ha viszont nem eszkalálódik a közel-keleti feszültség, és nem történik újabb vámháborús fordulat, akkor a jelenlegi, kiegyensúlyozott piac fennmaradhat. Ez pedig nemcsak olcsóbb üzemanyagot jelent a fogyasztóknak, hanem az infláció szempontjából is kedvező.