Bevallotta az RTL korábbi riportere, ezért csatlakozott a Tisza Párthoz

Arra a kérdésre, hogy létezik-e független, objektív újságírás kijelentette, hogyne létezne, a kormányfüggetlen sajtó valóban független és objektív. S azzal folytatta, hogy a függetlenség nem értékfüggetlenséget jelent. „Az nem úgy működik, hogy amikor egy rendszer egyre inkább megy a putyini autokrata irányba, akkor az újságírónak is sodródnia kell vele, csak hogy középen maradhasson. Bizonyos demokratikus normákhoz ragaszkodni kell, ezeket el kell várni a hatalomtól, sőt számon is kell kérni. Ha az inga csúszik is, az újságírónak nem szabad elmozdulni” – fogalmazott.

Tárkányi kijelentette, az, hogy Magyarország egy nyugati orientációjú, demokratikus ország és szabad piacgazdaság, az alapelv volt, ezeket egy-két szélsőséget leszámítva soha, senki sem kérdőjelezte meg. Márpedig most ez történik szerinte: a kormánypárt hátat fordít ezeknek az értékeknek. Ha egy újságíró ezt számon kéri, akkor egyből rásütik, hogy ellenzéki aktivista, ügynök és a többi.

De – állítja –

valójában nem az újságíró lett ügynök, nem ő változott, hanem a politikai és közéleti viszonyok tolódtak el egy olyan irányba, amit ezek a szerkesztőségek, újságírók nagyon helyesen nem fogadnak el.

Az autoriter rendszerekben az újságírói munka sokszor politikai aktivizmusnak tűnik azok a szemében, akik megpróbálják korlátozni az újságírók munkáját, a demokratikus működés alapelveit – érvel.

Tárkányi azzal tisztában van, hogy a politikai szerepvállalása után nincs már visszaút a sajtóba. Az interjú készítője megkérdezte, hogy mi a véleménye arról, hogy Magyar Péter korábban többször is kritizálta a médiát. A sajtófőnök azt válaszolta, hogy eddig is tartózkodott tőle, és ebben a pozícióban is tartózkodni fog, hogy bármelyik szerkesztőség munkájába beleszóljon, azt minősítse, vagy politikai elvárásokat támasszon velük szemben. Persze, ha azt látná, hogy valahol szakmaiatlanság történik egy tudósításban az ő kárukra, akkor arra felhívná a figyelmet. Korrekt szakmai és emberi viszonyra fogok törekedni mindenkivel, és ezt a hozzáállást fogja a Tiszánál is képviselni.