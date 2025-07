Bement a tanácsadó a tévébe, és leszögezte: riogathat az ellenzék a kivándorló magyarokkal, de a Tisza Párt elnöke is kivándorló volt

Magyarországon 1995 óta – az Eurostat statisztikái alapján – minden évben több volt a bevándorló, mint ahányan elhagyták az országot, 1,3 millióan jöttek Magyarországra és nagyjából hétszázezer kivándorló volt összesen – hangsúlyozta Szalai Piroska miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Szalai Piroska ismertette:

bevándorlónak lehet tekinteni azokat, akik több mint egy évre jönnek Magyarországra, kivándorlóknak pedig azokat, akik legalább egy évre elhagyják az országot.

Példaként megemlítette, hogy akik Magyarországra jönnek tanulni, bevándorlónak számítanak, de ha öt év elteltével diplomával a kezükben hazamennek, akkor már kivándorlók lesznek, ami egy természetes mozgást jelent.

Ugyanez mondható el sok magyarországi pályakezdő fiatalnál, aki nemzetközi cégeknél helyezkedik el, és 1-2 éves projektfeladatot kap külföldön; ebben az esetben ő a kivándorlók számát növeli, de amikor visszajön, akkor már bevándorló lesz – jelezte.

Hozzátette,

a Tisza Párt elnöke is kivándorló volt a feleségével a 2010-es években, Brüsszelben dolgoztak, és amikor visszajöttek három gyermekükkel együtt, akkor öten bevándorlók lettek abban az adott évben.

Szalai Piroska szerint az ellenzék csak az egyik oldalt, a kivándorlást szokta nézni, és mindig csak arról beszél, hogy hányan mennek ki. Mint mondta, néhány éve a Demokratikus Koalíció foglalkozott sokat a kivándorlással, és el is túlozta, most pedig a Tisza Párttól is „folyamatosan ezt hallhatjuk”. A miniszterelnöki főtanácsadó úgy vélte, valószínűleg azért túlozzák ezt el, mert – Kollár Kinga európai parlamenti képviselő korábbi nyilatkozatára utalva – „nekik az a jó, ha a magyaroknak rossz” és „érezzük úgy, hogy mi egy élhetetlen országban vagyunk”.

Elmondta: a családtámogatási intézkedések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a külföldre távozók a gyerekük megszületése után visszatérnek Magyarországra, mert „ilyen mértékű és ilyen sokfajta családtámogatási eszköz semelyik európai országban nincsen, de talán a világon sincsen sehol”.

Bűn volt „húzni, halasztani” az EU-nak a vámtárgyalásokat

A miniszterelnöki megbízott a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is vendége volt, ahol az amerikai vámintézkedésekről kérdezték. Szalai Piroska szerint tárgyalás kell ahhoz, hogy megállapodás szülessen. Bűnnek nevezte azt, hogy eddig az Európai Unió „húzta, halasztotta” a tárgyalásokat, és ezt anyagilag minden európai polgár meg fogja érezni.

Amennyiben nem lesz megegyezés, akkor ez lassan vámháborúvá fog fajulni, és ez a gazdasági háború egész Európában, és így nekünk, magyaroknak is nagyon komoly negatív következményekkel fog járni – figyelmeztetett a főtanácsadó.

