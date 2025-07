A sasszemű Magyar Péter már látja is az „óriási erőket”, amint, borzalom: igyekeznek összeóellenzékizni a Tiszát

Szépen indult a hétfő reggel, Hadházy Ákos és Magyar Péter – már megint – összerúgta a port; most épp azon, hogy Hadházy indulna a Magyar Péter-féle előválasztáson, viszont Magyar nem akarja hagyni, hogy

különféle „óriási erők” összeóellenzékizzék a Tiszát.

Tényleg lehetetlen feladat ez, még az „óriási erőknek is”, hiszen Magyar ab ovo megtette már, köszöni szépen alássan.

Kéri Lászlót szépen leigazolta Magyar Péter öccse, Tóth Péter MSZP-s kampányszakit meg a Tisza Párt, Horn Gábor szépen magától beállt a Tisza mögé, ahogy Kőszeg Ferenc is, de Kuncze, sőt, még Demszky is, akinek az esete külön szép, hiszen

az ő plakátját nézte Magyar Péter gyermeki lelkesedéssel a gyerekszobája falán.

Csillag István is fel-felbukkan a Tisza mellett, ahogy természetesen Kéri felesége is, Petschnig Mária Zita is szajkózza a Magyar által be-benyögött fals számokat. Esetében külön felüdülés, hogy Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon tanácsadója is volt már, így számbűvészkedésekben hosszú tapasztalata van, de ez már csak egy mellékes megjegyzés.

Szintén látszik az áradó Tisza mellett Bojár Gábor, vagyis a Juhász Pétert, Márki-Zay Pétert, Karácsony Gergelyt és a Momentumot is pénzelő vállalkozó is, Hann Endre meg épp podcastokban gyónja meg tetteit, többek közt azt, hogy