Súlyos hibát követnek el Brüsszelben – ez már az Európai Unió létét fenyegeti

Magyarország igazságügyi minisztere rámutatott,

a kisebb országoknak valamilyen formában mindig alkalmazkodniuk kellett a nagyobbakhoz, de egy darabig úgy tűnt, hogy ez alól az Európai Unió kivétel lesz.

„Voltak együttdöntési kötelezettségek, volt blokkoló kisebbség az Európai Unión belül, ami azt jelentette, hogy a kicsik egyfajta védelem alá kerültek” – fejtette ki.

„Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy nem változik meg a világ, a világban ugyanúgy vannak erős nagy államok, és ráadásul most már az erős államok mögött vannak olyan szervezetek is, amelyek az államiságon, a nemzeteken vagy a nemzetállamokon is túlmutatnak, és ezek a különböző szervezetek is erős nyomást akarnak kifejteni a különböző országokra. Ennek az utóbbi időben egyre inkább elszenvedői vagyunk, és tapasztaljuk azt, hogy valóban van egy erős nyomás, és ez a nyomás valamilyen formában az Európai Unió rendszerében is megjelenik” – tette hozzá.

Mint mondta,

az utóbbi időszakban annak lehetünk tanúi, hogy az egyensúly elkezdett megborulni. Ez megfigyelhető abban, hogy igyekeznek megkerülni az unió kisebb országokat védő együttdöntési rendszerét.

„Például, amikor a migrációról beszélünk, és konszenzus van abban a kérdésben, hogy a migráció, ami megváltoztatná Európának az összetételét, nem lehet egy egyszerű többségi döntés, akkor előhívnak egy olyan szabályt, ami belbiztonsági kérdésként kezeli a migrációt. Ezzel megkerülik a kisebbségi jellegű védelmi rendszert, azaz innentől kezdve nincsen együttdöntés, és rákényszerítenek országokra olyan döntéseket, amelyek már túlmutatnak egy egységes, közös érdeken, és beavatkoznak az egyes országok szuverenitási kérdéseibe” – magyarázta Tuzson.

A tárcavezető szerint egyre több területen megjelenik ez a gyakorlat, „ráadásul

a Bizottságnak van egy olyan törekvése, hogy egyre inkább szélesítse a saját befolyását, és ahhoz képest, mint ami eredetileg a hatásköre volt”

– mutatott rá.

Ezt a magyar igazságügyi miniszter nagyon veszélyes tendenciának nevezte.

Mint mondta, a védelmi rendszer első vonala ezzel szemben az Alaptörvény, mert az adja meg a felhatalmazást az Európai Unió számára, „hogy bizonyos kérdésekben döntéseket hozzon.”

„A magyar Alaptörvény egyébként úgy is fogalmaz, hogy nem ad át hatásköröket Magyarország senkinek”, hanem bizonyos kérdésekben közösen gyakorolják a szuverenitást – jegyezte meg.

Amint az unió intézményrendszere átlépi ezeket a kereteket, beleütközik az Alaptörvénybe – tette hozzá Tuzson.

Arról is beszélt, hogy

az országok alaptörvényei adták meg a felhatalmazást az unió létrejöttéhez, ezért az abszolút korlátot a tagállamok alkotmányai jelentik, csakhogy a valóságban nem ez érvényesül, hiszen az európai jogot az Európai Bíróság értelmezi. Tuzson Bence szerint az abszurd helyzet már az Európai Unió létét fenyegeti.

Szerinte minden nemzetközi szervezet egy nagyon kényes rendszer, amellyel kapcsolatban alapvető kérdés, hogy érvényt tud-e szerezni azoknak a döntéseknek, amelyeket meghozott. Úgy fogalmazott,

ha az egyensúly felborul, az országok nem lesznek érdekeltek abban, hogy az Európai Unióban hozott döntéseket végrehajtsák, az pedig a rendszer felbomlását eredményezné.

Ezért kell Tuzson Bence szerint az unió vezetőinek nagyon óvatosnak lenniük abban, hogy meddig szélesítik az unió döntéshozatali rendszerét a tagállamokkal szemben.

A magyar igazságügyi miniszter beszéde végén arra figyelmeztetett, ha Brüsszelben nem tartják tiszteletben a tagállamok nemzeti szuverenitását, akkor az Európai Unió nem erősödni, hanem – éppen ellenkezőleg – gyengülni fog.

Ezért az Európai Unió érdeke is a tagországok szuverenitásának védelme és nem annak aláásása

– húzta alá.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt