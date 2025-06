Stabilitás, nem unalom

Tizenöt év kormányon, az bizony hosszú idő – nyomja el ásítását beszélgetőtársam, ezzel is jelezve, hogy unalmasan hosszúnak tart másfél évtizednyi, ugyanazon párt által irányított kormányzati időszakot. Valóban, gondolhatjuk ezt így is. Tizenöt még gombócból is sok, hát még évből! Ennyi idő alatt majdnem felnő egy nemzedék, amely ugyanazokat a kormányzati politikusokat látja, ugyanazt a kormányzati irányvonalat tapasztalja nap mint nap. Monotonnak tűnhet mindez hazánkban, ahol tizenhat évvel a demokratikus berendezkedés megszületése után, 2006-ban fordult elő először, hogy hatalmon lévő párt nyerte meg a választást – igaz, akkor is kiderült, hogy hazugságon alapuló kampánnyal.