Jellemző a kommunistákra, hogy annyira ostobák voltak, hogy hagyták ezt neki, ahelyett hogy vidám évekre ítélték volna családja körében. Ejjj, ha akkor is lettek volna olyan jó románok, mint George Simion, már Romániából sem került volna haza, azok nem hagyták volna, hogy ennyivel megússza!

Nagy Imre egy elő-Zelenszkij volt, egy háborúpárti brüsszelita, aki nem átallotta 1956. november 4-én azt mondani a szovjet csapatok megindulásakor Budapest felé, hogy „Csapataink harcban állnak.« Ezt még Dózsa László sem tudta megakadályozni. Meghunyászkodás, kollaboráció, hazaárulás! Ez lett volna a helyes út, de ő erre fittyet hányt. Tudósaink génvizsgálaton fogják bebizonyítani ukrán származását. Az viszont már most is biztos, hogy ő ütötte be –a szakzsargon szerint–Ruszin-Szendi Romuluszt. Körmönfontságára jellemző, hogy látszólag másfél évtizeddel Ruszin-Szendi születése előtt halt meg, de ma már tényszerűen tudjuk, hogy mégis ő szervezte be ukrán kémnek. Nagy Imre tiszás volt. Szerencsére időben eltávolítottuk a szobrát a Parlament környékéről, még mielőtt kialakított volna egy szigetet a Dunán.”



Nyitókép: YouTube, képernyőfelvétel