Mérő Verának nem tett jót a nagy hőség: szerinte a rendőrök is a Pride-on táncolnának, ha tehetnék

A Karácsony Gergely által szombatra szervezett Pride felvonulás kapcsán Mérő Vera is megszólalt a közösségi oldalán. „Tudom, mind rájöttünk, hogy az állampárt kiszervezte a balhét a migatyánkos-akárhányprájdmegyés szatellitbe” – írta. Szerinte a rendőrség jogsértő módon engedélyezte a zavarkeltő jelenlétet, miközben véleménye szerint a kulturális és önkormányzati rendezvényeket tilos lenne megzavarni.

Bejegyzésében felidézte a Meseország mindenkié mesematiné körül történteket. Úgy fogalmazott: „Rendőri felvezetéssel gyerekeket traumatizáltak, akik azt hitték, mesét fognak hallgatni.” Hozzátette: „A szemük láttára mehetett ez a döbbenetes jogsértés, pedig a Helsinki Bizottság jogi megfigyelője is jelen volt.” Hangsúlyozta, hogy bár pert nyertek, nem érezte, hogy valódi elégtétel született.

Nem éreztem különösebb elégtételt attól, hogy két rendőr kapott egy ejnyebejnyét.”

– írta.

Hangsúlyozta, hogy a mostani felvonulás előtt nem szeretne feszültséget kelteni. Mint írta: „Na nem azért írom ezt, hogy hergeljek, éppen ellenkezőleg.” Arra ugyanakkor figyelmeztetett, hogy nincs külső védőernyő, a felvonulók csak magunkra számíthatnak majd holnap. A rendezvény kapcsán leszögezte:

Ez igenis a béke és a szeretet ünnepe lesz.”

Külön szólt a rendőrökről is, akiket nem ellenségként, hanem bajtársként lát ebben a szituációban. „Én továbbra is bajtársaimként tekintek a BRFK rendőreire, akik szolgálni akarnak és védeni – akárcsak én a magam módján és eszközeivel.” Úgy gondolja, hogy ők is szeretnének részesei lenni az ünnepnek. „Én tehát azt mondom, hogy a rendőröket szeressük, segítsük, bátorítsuk, éreztessük velük, hogy tudjuk, hogy a szívük a helyén van.”

A bejegyzést egy felhívással zárta: „Mosolyogjunk rájuk sokat, vigyünk nekik magunkkal egy-egy extra palack jeges vizet. És mosolyogjunk, mosolyogjunk minél többet.” Végül így összegezte üzenetét:

Ha tehetnék, ők is velünk táncolnának, higgyétek el.”

Nyitókép: Mérő Vera Facebook-oldala

