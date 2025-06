Megszólalt a kémkedés miatt kiutasított ukrán férfi ügyvédje: védence visszatérne Magyarországra, mert mindene ide köti

A bíró ugyanis úgy látta, nem kellett volna azonnal kitoloncolni Sz. Alekszandrovot Ukrajnába, hanem hagyni kellett volna, hogy önként távozzon Oroszországba. A bulvárportál korábban azt írta, hogy a májusban elfogott férfi visszatérne Magyarországra.

Szűcs A. Gábor a Mandinernek ezt most annyiban pontosította, hogy

védencéneke egyetlen célja van, hogy újra együtt lehessen a családjával. Ha pedig ez Magyarországon valósulhat meg, akkor itt.

Sz. Alekszandrovot ugyanis ide köti az egész élete, itt él a családja, gyermeke, éttermeket működtet – tette hozzá az ügyvéd.

Szűcs A. Gábor lapunknak azt monda, védencének valóban megvan a lehetősége, hogy visszatérjen Magyarországra, de hogy ezt megtette-e, nincs tudomása. Azt is megerősítette portálunknak, hogy védence orosz és ukrán útlevéllel is rendelkezik. A férfit Záhonynál kitették az országból, pedig önként vállalta, hogy Törökországon keresztül önként távozik Oroszországba, mert Krímből származik, ami most de facto Oroszországhoz tartozik – mondta az ügyvéd.

Azt is jelezte egyben, hogy neki nem tiszte eldönteni, hogy Sz. Alekszandrov kémnek számít-e vagy sem.

TEK-akció Budapest közepén

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Terrorelhárítási Központ látványos akció keretében fogta el a férfit május 9-én. A kormány tájékoztatása szerint az ukrán férfival szemben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

kémtevékenység miatt beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el.

Mint írták, „a középkorú férfit a hatóság a helyzet tisztázását követően még az éjszaka folyamán kitoloncolta Magyarország területéről, tekintettel arra, hogy tevékenysége nagy mértékben veszélyeztette hazánk szuverenitását. Az érintett munkáját korábban diplomáciai fedésben végezte, azonban hivatalos státusza mára megszűnt.”

Az akciót megelőzően az ukrán hatóságok elfogtak két férfit, akiket azzal gyanúsítottak, hogy a magyar titkosszolgálatoknak kémkedtek Kárpátalján. Erre reagálva Magyarország kiutasított két, Ukrajna budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet.

Ezt követően került sor Sz. Alekszandrov elfogására és kitoloncolására.

Fotó: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs