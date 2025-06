Magyarország sem marad le a trendről: bemutatták a legújabb csapásmérő fegyvereket (VIDEÓ)

Közel két esztendeje számolt be a Mandiner, hogy öngyilkos eszközöket vásárol Magyarország. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcavezető a 32. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor pódiumbeszélgetésén jelezte, hogy a német-izraeli Rheinmetall-UVision konglomerátumától érkeznek a modern, hihetetlen pontosságú, csendes, meglepetésszerű csapásmérő képességgel rendelkező, célpont híján visszavonható harci eszközök.

A cirkálólőszerek egyébként külön fegyverkategóriát képviselnek. Közelebb állnak az okos lövedékekhez, mint a pilóta nélküli repülőgépekhez: a drónokhoz. Ennek oka,

hogy a lövedékekhez hasonlóan ezek az eszközök egyszer használatosak (bár képesek visszatérni, amennyiben szükséges), hiszen célpontazonosítás után becsapódással robbannak fel.

A HERO termékcsalád – így a most bemutatott magyar HERO-30 is – szárazföldön, tengeren, de akár levegőből indítva is bevethető. A szárazföldről indított cirkáló rakéták előbb az előre megadott műveleti terület felett köröznek, majd azonosítják az ellenséges objektumokat (a HERO segít kiválasztani a legértékesebb célpontokat), követik azok mozgását, mindeközben kiszámolják a precíziós csapásmérésre legmegfelelőbb időt, irányt és támadási szöget, és amennyiben a parancsnokság (az összes rendszert ugyanaz a földi kezelőegység és adatkapcsolati terminál üzemeltetheti) úgy dönt, becsapódással likvidálja az ellenfelet.

A Hero-rendszer számos célpont ellen bizonyította hatékonyságát, beleértve a gyalogságot, a mozgásban lévő könnyű járműveket, a harckocsikat, az ellenséges tábori erődítményeket, a légvédelmi rendszereket és a kritikus infrastruktúrát. Jelentős előnyöket kínál a modern hadviselésben. Rendszerüket úgy tervezték, hogy valójában olyan harctéri körülmények között is üzemelhessen, ahol kihívást jelent a GPS-kapcsolat, vagy más kommunikációs zavarok állnak fenn.

A német-izraeli konglomerátum legkisebb terméke az úgynevezett HERO-30, amely egy mindössze 3 kilogrammos harci eszköz, 10 kilométeres hatótávval, 30 perces repülőidővel.

A HERO-120 tizenkét kilogrammos „lézengő lőszer”, 4,5 kilogrammos robbanófejjel, 40 kilométeres hatótávval és hatvan perces repülőidővel.

A HERO-400EC már 40 kilogrammot nyom, 10 kilós robbanófejjel szerelhető fel, hatótávolsága pedig 60 kilométer. Ez, illetve a fenti két cirkáló rakéta meghajtásáról elektromos motor működik.

A HERO 900 viszont már dízelmotorral mozog, súlya 90 kilogramm, a robbanófej tömege 25 kilogramm, a hatótávolság 150 kilométer.

A legnagyobb kamikaze eszközt HERO-1250-nek hívják. Tömege 125 kilogramm, 50 kilogrammos robbanófejjel szerelhető fel, 200 kilométernyi hatótávja van, illetve hat órát képes a levegőben tartózkodni.

