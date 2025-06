Vadkeleti évek: így építette ki hálózatát az ukrán maffia a kilencvenes évek Magyarországán

Egyik legismertebb ügye egy csecsen rivális brutális megveréséhez kapcsolódott, amelyért később börtönbüntetést kapott. A korszakhoz több legenda is kötődött. A legismertebb a vörös higany története volt, amelyet állítólag orosz és ukrán bűnözők csempésztek Európába. Bár valójában senki sem tudta pontosan, mi ez az anyag, sokan hitték, hogy atombomba készítéséhez használható.

Egy másik ügyben egy fiatal nő békaméreghez jutott ukrán kapcsolatok révén, majd halálos fenyegetést kapott.

A legsúlyosabb incidens 1994-ben történt a Szentendrei úton. Igor Korol, egy ismert alvilági szereplő, célponttá vált egy rivális ukrán csoport számára. Amikor a HÉV-átjárónál megállt, fegyveres támadás érte az autóját.

A sofőr meghalt, Korol megsebesült.

A támadók röviddel később elhagyták az országot, a rendőrség pedig hiába nyomozott. A kilencvenes évek közepére az orosz és ukrán bűnszervezetek rendszeresen adóztatták a keleti kereskedőket. Tudták, ki érkezik, hol száll meg, és mivel kereskedik. Eleinte barátságosan közeledtek, majd zsarolásra váltottak. A védelmi pénzeket rendszeresen beszedték, különösen a Garay téri piacon.

Mikhail Girin nevét sokan ismerték ekkoriban. Több száz kereskedőtől szedett be dollármilliókat védelmi pénz formájában. Csak az ő logisztikai cégén keresztül lehetett árut Moszkvába szállítani. Aki ellenállt, annak árujába fegyvert vagy drogot rejtettek, majd értesítették a hatóságokat. Egy kereskedőt nyílt utcán vertek meg, mégsem mertek ellene vallomást tenni.

1995-ben Magyarország és Ukrajna együttműködési megállapodást írt alá a szervezett bűnözés visszaszorítására. Az egyezmény adatcseréről és közös nyomozásokról rendelkezett, de önmagában nem bizonyult elegendőnek. A fordulatot az FBI bevonása hozta el. A magyar hatóságok 2000-től szoros együttműködést kezdtek az amerikai nyomozókkal. Az együttműködés részeként sikerült elérni, hogy Szemjon Mogiljevics elhagyja az országot, Igor Korol beutazási tilalmat kapjon, és végül elfogják Mikhail Girint is.

2002-ben a korábbi ügyeket is újra megnyitották. Ekkor derült ki, hogy egyes kalauzoktól is védelmi pénzt szedtek az alvilági csoportok, akik a kereskedők áruit Oroszországba juttatták. Bár a tanúk továbbra is féltek megszólalni, végül sikerült bizonyítékot találni, és Girint letartóztatták. A végére Sztecura maradt, akit évekkel korábban elkövetett emberrablás miatt nyolc év fegyházra ítéltek. Az áldozat túlélte a támadást, és végül sikerült rendőri beavatkozással pontot tenni az ügy végére. Sztecura szabadulása után elhagyta az országot.

