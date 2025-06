Karácsony Gergely szemet vetett a munkavállalók fizetésére, miután kiürítette Budapest kasszáját

A főpolgármester ugyanakkor a kormányra mutogatáson kívül továbbra sem adott rá magyarázatot, miért szavazta meg a kormánypárti képviselők kivételével a Fővárosi Közgyűlés úgy a költségvetést, hogy már a szavazás pillanatában egyértelmű volt, nem szerepel benne egy olyan jelentős összegű tétel, amelynek befizetése nem politikai szándék és mérlegelés tárgya, hanem kötelezettség.

Karácsony Gergely és a baloldal gyakorlatilag politikai zsarolás eszközévé tették Budapest működését, ráadásul a főpolgármester a felelősségét most az önkormányzati cégek vezetői között is szétterítené, bűncselekmény elkövetésére ösztönözve őket.

Karácsony Gergely a napokban a Népszava tudósítása szerint a fővárosi intézmények munkavállalóinak fizetését szemelte ki.

Karácsony rárontott a munkaadókra és a munkavállalókra

A főpolgármester szavai szerint „az elkövetkező hetekben és hónapokban a legfőbb cél az, hogy a fővárosi intézmények és cégek munkatársai a nettó bérüket mindenképpen megkapják. Amennyiben a folyamatban lévő perek kedvező eredménnyel zárulnak a főváros számára, természetesen eleget fognak tenni a járulékfizetési kötelezettségeknek is, de rövid távon a nettó bérek kifizetése az elsődleges cél.”

Ezzel Karácsony Gergely gyakorlatilag bűncselekmény elkövetésére buzdította a fővárosi intézmények vezetőit, míg a piaci szereplőknek ezzel azt üzente, nyugodtan visszatarthatják a munkavállalók bruttó fizetéséből levont adóelőleget és a tb-járulékot, úgysem lesz ennek következménye.

A munkavállalók bruttó és nettó bére közötti különbséget, vagyis a 18 százalékos tb-járulékot és a 15 százalékos személyi jövedelemadót a munkáltatónak kötelező levonnia a nettó munkabér kifizetése előtt és a levont összeget azonnal be kell fizetnie költségvetésbe.

A munkáltatónak a befizetésre a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig szab határidőt a törvény, ám ez csak technikai jellegű türelmi idő, vagyis a nettó bér kifizetése és a levonások befizetése között eltelt időben sem rendelkezhet ezzel az összeggel a kifizető, ellenkező esetben bűncselekményt követ el.

Az elvonások be nem fizetése pedig felveti az adó- és költségvetési csalás lehetőségét. Ráadásul

a felelősség nem is a törvénysértésre bátorító főpolgármestert terhelné, hanem a cégek vezetőit, akik már azzal is törvényt sértenének, ha a türelmi időn belül ugyan, de szándékosan visszatartanák a költségvetésbe fizetendő adót és járulékot.

Karácsony Gergely ráadásul ráijesztett a dolgozókra, mivel eddig szó sem volt arról, hogy a munkabérük kifizetésére ne lenne elegendő forrás a cégeknél. Ráadásul a főpolgármester csak a munkavállalói elvonást említette, a bruttó béren felül fizetendő munkáltatói járulék, azaz a szocho megfizetéséről nem próbálta meg lebeszélni a fővárosi vállalatvezetőket.

A bérfizetéssel kapcsolatos nehézségek lehetőségét tehát az elsők között lengette be Karácsony Gergely, noha egyelőre senkinek sincs átfogó képe arról, hogy pontosan mi vezetett a főváros csődközeli helyzetéhez, azaz hova tűnt a Tarlós István lemondásakor még több száz milliárd forintos forrástöbblet, amelyet a hatékony működéssel tudott megtakarítani Budapest, ráadásul mindezt jelentős fejlesztések mellett. Az elmúlt időszakban ráadásul az iparűzésiadó-bevétel is megduplázódott.

Arról sincs elég információ, hogy a főpolgármester csak ráijesztett a dolgozókra, hogy arra ösztönözze őket, forduljanak a kormánnyal szembe, vagy valóban nem tud rövidesen munkabért fizetni a főváros. Ha utóbbi bekövetkezne, akkor az egyértelműen csődöt jelent.

Ráadásul a főváros költségvetésétől függetlenül az önkormányzati cégeknek elvileg rendelkezniük kellene azzal a forrással, amelyből kifizetik az alkalmazottak munkabérét és befizetik a költségvetésbe az adókat és járulékokat.

A Karácsony-terv mélyülő válságot hozna

Az érintett munkavállalóknak Karácsony Gergely kijelentése után érdemes gyakrabban ellenőrizniük, munkáltatójuk eleget tett-e a befizetési kötelezettségének.

Fontos, hogy az illetékes állami szervek az elmaradt kötelezettséget gyorsan és hatékonyan be tudják hajtani a munkáltatón, vagyis az állami szervek közbenjárása miatt nem kerülhet veszélybe a munkavállalók biztosítotti státusza.

Karácsony terve ugyanakkor a közszolgáltatások, így a főváros működését is veszélybe sodorhatja. A munkáltató a járulékok visszatartásával és más célú használatával nem csak a költségvetési- és adócsalás elkövetését kockáztatja, hanem a munka törvénykönyve szerint lehetőséget adhat a munkavállalónak arra, hogy éljen a rendkívüli felmondás lehetőségével. Az mt. szerint

a munkavállaló azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi.

A bérfizetési kötelezettség megsértése pedig lényeges kötelezettségnek minősül. A munkavállaló ezért abban az esetben akár azonnali hatállyal is megszüntetheti a munkaviszonyt, ha a munkáltató az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek rendszeresen, több hónapon keresztül nem tesz eleget. Mivel Karácsony felvetette, hogy akár több hónapot is késnének ezek a befizetések, abban az esetben már a munka törvénykönyvére is hivatkozhat a dolgozó, ám minden esetben érdemes jogi tanácsot kérni.

Ha a munkavállaló élhet azonnali felmondással, vagyis indoklása megalapozott, abban az esetben nem kell letöltetnie a felmondási idejét és számára jár a végkielégítés is.