Felszívta magát Karácsony: kész asztalt borogatni és harcba hívni másokat a kormány ellen!

2025. május 31. 21:02

Budapest főpolgármestere továbbra is a kormányra mutogat a csődközeli állapot miatt, de most már fenyegetőzik is. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony és a Tisza csődbe vitték az ország leggazdagabb városát.

2025. május 31. 21:02

„Ha a bíróság nem fogadja el az azonnali jogvédelemre vonatkozó kérelmünket, akkor borul az asztal és akkor minden is előfordulhat” – lebegtette be Karácsony Gergely főpolgármester a Népszavának adott interjúban. A városvezető az interjúban később ennél is tovább ment és úgy fogalmazott, azt sem tartom kizártnak, hogy a politikai nyomásgyakorlásként mi is harcba hívjuk a budapestieket.”

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Karácsony Gergely hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a főváros csődközeli helyzetbe került és ezért Budapest képtelen kifizetni a szolidaritási hozzájárulást. Szerdán inkasszálták Budapest számláját. Az ügyben a főpolgármester közösségi oldalán fakadt ki, állítva, hogy a kormány törvénytelenül emelte le a főváros számlájáról a szolidaritási hozzájárulás fennmaradó részét. Nagy Márton nemzetgazdaság miniszter hangsúlyozta, az államkincstár jogszerűen járt el. A tárcavezető rámutatott: „a szolidaritási hozzájárulás a költségvetés bevétele, ezért az Államkincstár nem csak jogosult, hanem köteles is minden lehetséges intézkedést megtenni a hozzájárulás beszedése érdekében”.

Szentkirályi: Karácsony és a Tisza csődbe vitték az ország leggazdagabb városát „Karácsony Gergely most is azt a két dolgot csinálja amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat. Most éppen a miniszterelnökre. De ki kell ábrándítsam. Nem a miniszterelnök, nem a kormány és még csak nem is a hétszűnyű kapanyányimonyók, hanem ő és a Tisza vitték csődbe az ország leggazdagabb városát” – írta szombati Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője rámutatott: Hiába a több százmilliárdos megtakarítás, hiába az évi 150 milliárddal több iparűzési adóbevétel. A budapestiek pénzét elfolyatták propagandára, haverokhoz, kampányokra, bizottságokba.” A fővárosi képviselő úgy folytatta: „A Tisza és Vitézy csatlakozásával pedig csak romlott a helyzet. Szándékosan egy 50 milliárdos törvénytelen lyukkal tervezték az idei költségvetést majd felelőtlenül és öncélúan elszórtak ugyanennyit a rákosrendezői szeméttelepre. Példátlan, történelmi bűn.” Szentkirályi Alexandra aláhúzta: „Magyar Péterék megmutatták mit is lehet várni a Tiszától: csődöt.” Nyitókép: Fotó: MTI/Mónus Márton

