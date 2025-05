Hiába tolja el a felelősséget Karácsony Gergely: „A jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak”

Hasonló véleményen volt a Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóosztálya is. Nagy Márton tárcáját az ATV kereste meg azzal a kérdéssel, hogy be kell-e fizetnie a Fővárosi Önkormányzatnak az évi 89 milliárd 50 milliárdos fennmaradó részét a szolidaritási hozzájárulásból – akkor is, ha ezzel a budapesti közszolgáltatások teljesítését veszélyeztetnék?

A jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak, Budapest vezetése nem állhat a törvények felett, a hozzájárulást a fővárosnak is meg kell fizetnie”

– válaszolta az ATV kérdésére a minisztérium hangsúlyozva, hogy „a Karácsony-Tisza koalíció egy év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát”.

***

Nyitókép: MTI/Mónus Márton