Szentkirályi: A Karácsony-Tisza koalíció egy év alatt csődbe vitte az ország leggazdagabb városát

Hozzátette: a Kúria jogerős döntése kimondta, hogy a fővárosi költségvetés, amit a „Karácsony-Tisza-DK-Vitézy-koalíció elfogadott”, törvénytelen, „nem áll valós lábakon”, mert kihagytak belőle nagyságrendileg 50 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást. Kiemelte: a főpolgármester és a Tisza vezetése titkolni próbálta a főváros anyagi helyzetét, de ez a Kúria döntése után lehetetlenné vált.

Kiemelte: a szolidaritási hozzájárulással a jobb anyai helyzetben lévő önkormányzatok segítik a nehezebb helyzetben lévőket, és a többi önkormányzat be tudja fizetni a szolidaritási hozzájárulást és emellett stabilan gazdálkodik, egyedül a Fővárosi Önkormányzat nem tudja befizetni, miközben évről évre emelkedik az iparűzésiadó-bevétele.

A frakcióvezető szerint az elmúlt években több olyan költése is volt a fővárosnak, amely részben vagy egészben fedezhette volna ezt az 50 milliárd forintos hiányt. Példaként említette, hogy a városvezetés elkötelezte magát Rákosrendező megvétele mellett, amely közel 50 milliárd forintos kiadás, és amelynek az előlegét már be is fizették.