Jégeső, villámlás, szélvihar: több vármegyére is riasztást adtak ki

Hétfőn nyugat felől hidegfront éri el hazánkat, amely elsősorban a Dunántúlon és az ország középső részén okoz záporokat, zivatarokat. A meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki szinte az egész országra.

A nap folyamán a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet, majd estére már a Duna–Tisza közén és az északkeleti országrészeken is borongós időre lehet számítani. Ezzel párhuzamosan szórványos záporok, zivatarok is kialakulnak, a Nyugat-Dunántúlon akár felhőszakadás is lehet.

A szél hétfőn napközben többfelé északnyugatira fordul, főként zivatarok környezetében lehetnek viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 34 fok között várható

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt az ország nagy részére. A fő kockázati tényezők közé tartozik a villámlás, a viharos szél és jégeső, nyugaton pedig felhőszakadás is előfordulhat.

A frontérzékenyek különösen megterhelő napra számíthatnak. Gyakori panasz lehet a fejfájás, migrén, fáradtság, de a reflexidő is romolhat. Egyes esetekben a hidegfront hatására a szülések is megindulhatnak.

Nyitókép: Pixabay

