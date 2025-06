Gulyás Gergely bejelentette, meddig marad érvényben a kamatstop – élőben a Kormányinfó

Marad a kamatstop is június 30-a után, és ez több mint 250 ezer családot érint - ismertette Gulyás. Újabb fél évig marad a kamatstop, tehát december 31-ig.

Feljelentést tesz a kabinetiroda

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda feljelentést tesz azzal a videóval kapcsolatban, amiben azt terjesztik, hogy nem lesznek jövőre választások Magyarországon.

Gulyás kérdésre elmondta, hogy minden a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt be kell jelenteni, és azt a rendőrség egyébként megtilthatja. A Pride a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik, így azt is be kell jelenteni – tette hozzá.

Mi szívesen segítünk a fővárosnak, és amit mi kértünk Karácsony Gergelytől, azt ő elfogadta –

mondta egy másik kérdésre a miniszter. Szóba hozta Rákosrendező ügyét, amire 50 milliárdot költött Budapest, és erre választ várnak.

Vannak olyan megnyilatkozások, amik egy tágabb művészeti normába sem férnek bele - mondta Gulyás Gergely Aranyosi Péter rasszista kijelentéseiről.

Gulyás Gergely bízik benne, hogy az izraeli-iráni háború gyorsan lezárul

Egyelőre nincs tervben a benzinárstop

Gulyás Gergely a Mandiner azon kérdésére, hogyha elfogadják az orosz energiahordozók vásárlásának a tilalmát, akkor lehet a bírósághoz fordulni, de itt nem a jogszabályokat alkalmazó, korrekt és pártatlan bíróságról van szó, a bíróság a tagállami jogköröket korlátozza. Ezért más lépéseknek is történnie kell. A bizottság ha Magyarország nem tartja be a döntést, kötelezettségszegési eljárást kell indítania – tette hozzá.

A Miniszterelnökség vezetője az izraeli-iráni háború kapcsán megugró benzinárak kapcsán alaposan elemzi mindig a kormány az esetleges korlátozó intézkedéseket. A kereskedelembe való ilyen beavatkozás van, hogy elkerülhetetlen – tette hozzá. A kormány szeretné, ha egy ilyen intézkedés elkerülhető lenne. Ha nem kerülhető el, akkor tárgyalni fognak a Mollal. Egyelőre nincs terven benzinárstop, remélhetőleg a konfliktus gyorsan zárul – mondta a miniszter.